Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Lifestyle / Здоровье
Ольга Тетеріна |

Штамм Дельта во Франции: уже в эти выходные он станет доминирующим в стране

коронавірус

Вероятно, штамм коронавируса Дельта станет доминирующим во Франции уже на этих выходных. Об этом заявил глава Министерства здравоохранения Оливье Веран в интервью одному из изданий.

— Штамм Дельт вскоре станет доминирующим во Франции, возможно, это произойдет уже в предстоящие выходные, — отметил он.

По его словам, этот вариант коронавируса гораздо заразнее, чем предыдущие штаммы. Поэтому власти призывают всех граждан страны не пренебрегать вакцинацией и следовать мерам санитарной безопасности.

Сейчас во Франции около 50% новых случаев заражения вызваны штаммом коронавируса Дельта. В связи с ухудшением санитарной ситуации, власти страны не исключают риска возникновения этим летом четвертой волны пандемии.

С начала пандемии Covid-19 в стране выявили более 5,7 млн случаев заражения коронавирусом. От последствий, которые вызвала болезнь, умерли более 111 тыс. человек. В то же время около 34 млн граждан получили по крайней мере одну дозу вакцины.

Читайте
Новый Covid-штамм Дельта плюс – стоит ли его опасаться

Штамм Дельта уже стал доминирующим в Соединенных Штатах и Федеральной Республике Германия. С конца июня доля распространения индийского штамма в Германии составляет 59%. В то же время в США доля распространения мутации составляет 51%.

От основного штамма, Дельта отличается дополнительной мутацией в белке шипа вируса, который позволяет инфицировать здоровые клетки.

Источник: France Inter

Фото: Depositphotos

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка