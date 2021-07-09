Вероятно, штамм коронавируса Дельта станет доминирующим во Франции уже на этих выходных. Об этом заявил глава Министерства здравоохранения Оливье Веран в интервью одному из изданий.

— Штамм Дельт вскоре станет доминирующим во Франции, возможно, это произойдет уже в предстоящие выходные, — отметил он.

По его словам, этот вариант коронавируса гораздо заразнее, чем предыдущие штаммы. Поэтому власти призывают всех граждан страны не пренебрегать вакцинацией и следовать мерам санитарной безопасности.

Сейчас во Франции около 50% новых случаев заражения вызваны штаммом коронавируса Дельта. В связи с ухудшением санитарной ситуации, власти страны не исключают риска возникновения этим летом четвертой волны пандемии.

С начала пандемии Covid-19 в стране выявили более 5,7 млн случаев заражения коронавирусом. От последствий, которые вызвала болезнь, умерли более 111 тыс. человек. В то же время около 34 млн граждан получили по крайней мере одну дозу вакцины.

Штамм Дельта уже стал доминирующим в Соединенных Штатах и Федеральной Республике Германия. С конца июня доля распространения индийского штамма в Германии составляет 59%. В то же время в США доля распространения мутации составляет 51%.

От основного штамма, Дельта отличается дополнительной мутацией в белке шипа вируса, который позволяет инфицировать здоровые клетки.

Источник: France Inter