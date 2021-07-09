Таиланд собирается вводить жесткие карантинные ограничения в связи с новой волной заболеваемости. Причина всплеска болезни — штамм коронавируса Дельта.

Уже завтра в Бангкоке и в регионах, где быстро распространяется Covid-19, будет введен ночной комендантский час. Предварительно известно, что он будет действовать в течение двух недель.

В это время будут закрыты торговые центры, тренажерные залы, бары и рестораны. Въезд в город Бангкок ограничат.

Таиланд пытается противостоять третьей волне коронавируса, которая сейчас поднимается в стране из-за проникновения штамма Дельта. По сообщению тайских СМИ, за прошлые сутки выявлено 9 276 случаев заболевания коронавирусом. Это рекорд. 73 человека умерли. Власти опасаются, что эти цифры будут расти. Снова, чтобы пройти бесплатный тест на Covid-19, придется стоять в длинных очередях.