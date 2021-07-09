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Лариса Божко |

В Таиланде новая волна коронавируса из-за штамма Дельта — вводят комендантский час

Таиланд, пицца, маска, карантин

Таиланд собирается вводить жесткие карантинные ограничения в связи  с новой волной заболеваемости. Причина всплеска болезни — штамм коронавируса  Дельта.

Уже завтра в Бангкоке и в регионах, где быстро распространяется Covid-19,  будет  введен ночной комендантский час. Предварительно известно, что он будет действовать в течение двух недель.

В это время будут закрыты торговые центры, тренажерные залы, бары и рестораны. Въезд в город Бангкок ограничат.

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Таиланд пытается противостоять третьей волне коронавируса, которая сейчас поднимается в стране из-за проникновения штамма Дельта.

По сообщению тайских СМИ, за прошлые сутки выявлено  9 276 случаев заболевания коронавирусом. Это рекорд. 73 человека умерли.

Власти опасаются, что эти цифры будут расти. Снова, чтобы пройти бесплатный тест на Covid-19, придется стоять в длинных очередях.

А ведь совсем недавно Таиланд открыл курорт Пхукет для вакцинированных от Covid-19 туристов.

Кроме штамма Дельта в мире продолжают свою черную работу штаммы Альфа и Гамма, к ним собирается присоединиться Лямбда. Об этом читайте здесь.

Источник: Аljazeera

Фото: Depositphotos

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