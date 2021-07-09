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Вікторія Яснопольська |

Какими Covid-вакцинами стоит прививать онкобольных — МОЗ

онкобольные

Все вакцины против Covid-19, которые сейчас есть в Украине, вполне подходят для прививки людей, страдающих онкологическими заболеваниями. К такому выводу пришла Национальная группа экспертов по иммунопрофилактике (НТГЕИ). Эту новость сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

— Люди с онкологическими заболеваниями могут очень тяжело перенести Covid-19, поэтому им необходимо привиться против коронавирусной инфекции, — говорится в сообщении.

Мало того. Как сообщили в Министерстве здравоохранения, получить вакцину против Covid-19 вместе с онкологическими больными имеют возможность и их родные, близкие, а также люди, которые ухаживают за ними.

Однако, как отмечают эксперты НТГЕИ, очень специфическое лечение, которое получают люди, страдающие онкологическими заболеваниями, может негативно сказаться на эффективности прививки.

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Исходя из этого предположения, специалисты НТГЕИ разработали ряд специальных рекомендаций по вакцинированию данной категории больных. Они вступят в силу после того, как в приказ МЗ Украины будут внесены соответствующие изменения.

По состоянию на начало 2021 года в Украине на учете в медицинских учреждениях находятся одного млн 187 600 пациентов с онкологическими заболеваниями.

Источник: Минздрав

Фото: Depositphotos

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