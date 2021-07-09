Какими Covid-вакцинами стоит прививать онкобольных — МОЗ

Все вакцины против Covid-19, которые сейчас есть в Украине, вполне подходят для прививки людей, страдающих онкологическими заболеваниями. К такому выводу пришла Национальная группа экспертов по иммунопрофилактике (НТГЕИ). Эту новость сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

— Люди с онкологическими заболеваниями могут очень тяжело перенести Covid-19, поэтому им необходимо привиться против коронавирусной инфекции, — говорится в сообщении.

Мало того. Как сообщили в Министерстве здравоохранения, получить вакцину против Covid-19 вместе с онкологическими больными имеют возможность и их родные, близкие, а также люди, которые ухаживают за ними.

Однако, как отмечают эксперты НТГЕИ, очень специфическое лечение, которое получают люди, страдающие онкологическими заболеваниями, может негативно сказаться на эффективности прививки.

Исходя из этого предположения, специалисты НТГЕИ разработали ряд специальных рекомендаций по вакцинированию данной категории больных. Они вступят в силу после того, как в приказ МЗ Украины будут внесены соответствующие изменения.

По состоянию на начало 2021 года в Украине на учете в медицинских учреждениях находятся одного млн 187 600 пациентов с онкологическими заболеваниями.