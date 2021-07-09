За минувшие сутки Covid-19 подтвержден у 655 человек. Из них 31 ребенок и 37 медработников.
Выздоровели за сутки – 885 человек. В то же время от осложнений, которые вызвал Covid-19, за последние 24 часа умерло 12 человек.
За сутки с диагнозом Covid-19 госпитализировали 396 человек.
Коронавирус в регионах
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (203), Одесской (62), Донецкой (46), Киевской (42) и Львовской (39) областях.
- г. Киев — 203;
- Винницкая область — 5;
- Волынская область — 11;
- Днепропетровская область — 22;
- Донецкая область — 46;
- Житомирская область — 11;
- Закарпатская область — 25;
- Запорожская область — 23;
- Ивано-Франковская область — 3;
- Киевская область — 42;
- Кировоградская область — 4;
- Луганская область — 17;
- Львовская область — 39;
- Николаевская область — 12;
- Одесская область — 62;
- Полтавская область — 17;
- Ровенская область — 8;
- Сумская область — 24;
- Тернопольская область — 3;
- Харьковская область — 30;
- Херсонская область — 14;
- Хмельницкая область — 19;
- Черкасская область — 23;
- Черновицкая область — 6;
- Черниговская область — 4.
Общая Covid-статистика с начала пандемии в Украине
- Заболело – 2 240 246 человек.
- Умерло – 52 572 человека.
- Выздоровело – 2 176 110 человек.
Вакцинация в Украине
С начала вакцинальной кампании иммунизировано 2 223 408 человек, из них получили одну дозу – 2 223 406 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 1 082 602 человека (из них два человека получили одну дозу за рубежом). В общем проведено 3 306 008 прививок.