За минувшие сутки Covid-19 подтвержден у 655 человек. Из них 31 ребенок и 37 медработников.

Выздоровели за сутки – 885 человек. В то же время от осложнений, которые вызвал Covid-19, за последние 24 часа умерло 12 человек.

За сутки с диагнозом Covid-19 госпитализировали 396 человек.

Коронавирус в регионах

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (203), Одесской (62), Донецкой (46), Киевской (42) и Львовской (39) областях.

г. Киев — 203;

Винницкая область — 5;

Волынская область — 11;

Днепропетровская область — 22;

Донецкая область — 46;

Житомирская область — 11;

Закарпатская область — 25;

Запорожская область — 23;

Ивано-Франковская область — 3;

Киевская область — 42;

Кировоградская область — 4;

Луганская область — 17;

Львовская область — 39;

Николаевская область — 12;

Одесская область — 62;

Полтавская область — 17;

Ровенская область — 8;

Сумская область — 24;

Тернопольская область — 3;

Харьковская область — 30;

Херсонская область — 14;

Хмельницкая область — 19;

Черкасская область — 23;

Черновицкая область — 6;

Черниговская область — 4.

Общая Covid-статистика с начала пандемии в Украине

Заболело – 2 240 246 человек.

Умерло – 52 572 человека.

Выздоровело – 2 176 110 человек.

Вакцинация в Украине

С начала вакцинальной кампании иммунизировано 2 223 408 человек, из них получили одну дозу – 2 223 406 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 1 082 602 человека (из них два человека получили одну дозу за рубежом). В общем проведено 3 306 008 прививок.