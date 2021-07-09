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Вікторія Яснопольська |

За минувшие сутки в Украине зафиксировано 655 новых случаев Covid-19

врач-педиатр

За минувшие сутки Covid-19 подтвержден у 655 человек. Из них 31 ребенок и 37 медработников.

Выздоровели за сутки – 885 человек. В то же время от осложнений, которые вызвал Covid-19, за последние 24 часа умерло 12 человек.

За сутки с диагнозом Covid-19 госпитализировали 396 человек.

Коронавирус в регионах

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (203), Одесской (62), Донецкой (46), Киевской (42) и Львовской (39) областях.

  • г. Киев — 203;
  • Винницкая область — 5;
  • Волынская область — 11;
  • Днепропетровская область — 22;
  • Донецкая область — 46;
  • Житомирская область — 11;
  • Закарпатская область — 25;
  • Запорожская область — 23;
  • Ивано-Франковская область — 3;
  • Киевская область — 42;
  • Кировоградская область — 4;
  • Луганская область — 17;
  • Львовская область — 39;
  • Николаевская область — 12;
  • Одесская область — 62;
  • Полтавская область — 17;
  • Ровенская область — 8;
  • Сумская область — 24;
  • Тернопольская область — 3;
  • Харьковская область — 30;
  • Херсонская область — 14;
  • Хмельницкая область — 19;
  • Черкасская область — 23;
  • Черновицкая область — 6;
  • Черниговская область — 4.

Общая Covid-статистика с начала пандемии в Украине

  • Заболело – 2 240 246 человек.
  • Умерло – 52 572 человека.
  • Выздоровело – 2 176 110 человек.

Вакцинация в Украине

С начала вакцинальной кампании иммунизировано 2 223 408 человек, из них получили одну дозу – 2 223 406 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 1 082 602 человека (из них два человека получили одну дозу за рубежом). В общем проведено 3 306 008 прививок.

Источник: Минздрав

Фото: Depositphotos

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