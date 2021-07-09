В США начинают вакцинировать от коронавируса животных в зоопарках. Прививки сделают млекопитающим, уязвимым к инфицированию вирусом.

Одними из первых кампанию иммунизации развернут зоопарки Окленда и Денвера.

Уколы сделают тиграм, медведям, гориллам. Для вакцинации используют вещество, разработанное ветеринарной компанией Zoetis.

Для полноценной защиты животных нужно сделать две прививки.

Во время экспериментальной кампании, согласованной Министерством сельского хозяйства США, компания Zoetis пожертвовала более 11 тыс. доз вакцины почти 70 зоопаркам и заповедникам на территории страны.

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В то же время в зоопарке Окленда первые прививки от коронавируса сделали еще 30 июня 2021 года. Вакцинированные животные чувствуют себя хорошо.

В мире были зафиксированы случаи заболевания животных коронавирусом. Например, в Дании вспышка заболеваемости среди норок спровоцировала массовое уничтожение этих млекопитающих.

Кроме того, вирус может оказать угрозу редким видам. Поэтому актуальным является вопрос защиты не только людей, но и представителей фауны.