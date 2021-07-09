Антибиотик пенициллин был открыт случайно. Но эта случайность стала началом новой эры в медицине – эры антибиотикотерапии.

В статье, опубликованной в журнале Science Translational Medicine, исследователи описали еще одно случайно обнаруженное лекарственное средство, которое может обеспечить альтернативное иммунное решение для устранения опасности устойчивых к антибиотикам бактериальных инфекций.

Снова, как и у Флеминга, главным действующим лицом является бактерия Staphylococcus aureus, но на этот раз метициллин-устойчивый золотистый стафилококк, опасный для жизни штамм, не пострадавший от метициллина и других антибиотиков и более известный под аббревиатурой MRSA.

Старший автор статьи, Ллойд Миллер, доктор медицины, работающий в отделе исследований и разработок Janssen, говорит, что исследовательская группа первоначально намеревалась изучить механизмы кожных инфекций MRSA у мышей со способностью вырабатывать интерлейкин-1 бета (IL-1β) и без нее.

Этот белок, преобразованный в активную форму ферментами, называемыми каспазы, усиливает защитный иммунитет, помогая иммунным клеткам — нейтрофилам, моноцитам и макрофагам бороться с бактериальными инфекциями.

— Мы дали мышам блокатор всех каспаз (ингибитор панкаспазы), соединение, известное как Q-VD-OPH, полагая, что это сделает обе группы мышей более уязвимыми для инфекции MRSA, — говорит Миллер. — К нашему удивлению, блокирование каспаз имело противоположный эффект, что привело к быстрому и значительному избавлению от бактерий MRSA, поддерживая жизнь иммунных клеток и усиливая их защитную функцию.

Чувствуя, что они, возможно, случайно обнаружили средство борьбы с супербактериями, Миллер и его коллеги провели свое последнее исследование, чтобы подтвердить, что это неожиданное открытие не было случайностью. И лечение сработало без применения каких-либо антибиотиков.

Исследователи проверили, может ли Q-VD-OPH у мышей иметь более широкую активность против двух других опасных кожных бактерий, Streptococcus pyogenes (причина множества заболеваний, включая скарлатину, некротический фасциит и синдром токсического шока) и Pseudomonas aeruginosa (угроза для госпитализированных пациентов на аппаратах ИВЛ, с катетерами или страдающих от хирургических ран или ожогов).

Нацеливание иммунной системы организма на бактерии посредством ингибирования панкаспазы — так называемая иммунотерапия, направленная на хозяина, — оказалось столь же успешным, как и для MRSA.

— Это было случайное открытие Александра Флеминга, которое привело к золотому веку антибиотиков, но теперь он близится к концу из-за устойчивых к антибиотикам бактерий, — говорит Миллер.

Кажется, что еще одним сюрпризом в лаборатории может стать начало второго золотого века — использования иммунотерапии, направленной на хозяина.

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