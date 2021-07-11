Беспомощный Sinovac и новые правила въезда в Словакию: Covid-новости 10 июля

По состоянию на утро субботы, 10 июля, в мире зафиксировали 179 042 новых случая заражения коронавирусом. Наибольший прирост заболеваемости фиксируется в Бразилии, Индии, Великобритании и России. В Украине за минувшие сутки коронавирус был диагностирован у 507 человек.

Подробнее о ситуации с Covid-19 в Украине и мире читайте в материале Фактов ICTV.

Коронавирус в Украине

Руководитель Украэроруха Андрей Ярмак сообщил, что пандемия практически не повлияла на количество внутренних авиарейсов летом 2021 года.

По его словам, количество выполняемых перелетов уменьшилось всего на 2% по сравнению с 2019 годом, когда эпидемия еще не началась.

Кроме того, МВД Украины сообщило о введении для отечественных туристов новых правил пересечения границы со Словакией.

Теперь украинцам нужно будет зарегистрироваться на специализированном сайте, а сертификат вакцинации действует только в том случае, если содержит информацию на словацком, чешском, или английском языках.

Коронавирус в мире

Вакцина Sinovac не способна справиться со штаммом коронавируса Дельта. По данным исследователей, именно эта мутация сейчас доминирует в Таиланде, Индии и других странах, которые активно пользовались китайской вакциной.

Однако две дозы британской вакцины Oxford-AstraZeneca могут иммунизировать людей с уровнем нейтрализующих антител на более 90% против варианта Дельта.