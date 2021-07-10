Вакцинация двумя дозами китайской вакцины Sinovac может повысить уровень нейтрализующих антител на 80-90% и обеспечить иммунитет к штамму коронавируса Альфа, но не может отбиться от очень заразного варианта Дельта. Дельта сейчас доминирует в Таиланде, Индии и многих других странах мира.

Однако две дозы британской вакцины Oxford-AstraZeneca могут иммунизировать людей с уровнем нейтрализующих антител на более 90% против варианта Дельта.

Исследование показывает, что две дозы Sinovac плюс бустерная доза AstraZeneca могут предотвратить инфекцию Дельта лучше, чем две дозы Sinovac, но все же меньше, чем две дозы AstraZeneca.

Хотя в Таиланде пока нет вакцин с мРНК, для медиков первичного звена, которые в основном привиты Sinovac, бустерной дозы AstraZeneca будет достаточно, чтобы защитить их от заражения вариантом Дельта, до появления вакцин с мРНК.

К слову, Таиланд получил 14,5 млн доз вакцины Sinovac и два млн доз Sinopharm, также из Китая.

В Украине вакциной CoronaVac китайского производителя Sinovac Biotech уже привили более 700 тыс. людей. Сейчас этим препаратом прививают граждан в центрах массовой вакцинации во всех областях страны.

Что известно об этой вакцине, какая эффективность и цена, читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Thaipbsworld