Киев до сих пор является лидером в Украине по количеству больных коронавирусом. По состоянию на 10 июля в столице подтвердили 150 новых случаев Covid-19.

За все время пандемии Covid-19 в мире 215 573 жителя Киева заболели опасным вирусом. В то же время 10 495 местных жителей получили первую прививку против коронавируса.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить к семейному врачу или на горячую линию Министерства здравоохранения. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: