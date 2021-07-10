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Анастасія Рогожінська |

В Киеве за сутки зафиксировали 150 случаев Covid-19

В Киеве за сутки зафиксировали 150 случаев Covid-19

Киев до сих пор является лидером в Украине по количеству больных коронавирусом. По состоянию на 10 июля в столице подтвердили 150 новых случаев Covid-19.

За все время пандемии Covid-19 в мире 215 573 жителя Киева заболели опасным вирусом. В то же время 10 495 местных жителей получили первую прививку против коронавируса.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить к семейному врачу или на горячую линию Министерства здравоохранения. При наличии высокой температуры звоните 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:

  • регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
  • соблюдать дистанцию в людных местах;
  • не касаться руками лица;
  • соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чихания и кашля)
  • обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появления других симптомов.

Источник: Минздрав

Фото: Pexels

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