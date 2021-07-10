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Факты / Lifestyle / Здоровье
Людмила Грубник |

Лед, душ и правильные позы: как заниматься сексом в жару

молоді люди

Летом из-за сильной жары интимная близость может сопровождаться дискомфортом. Но если придерживаться ряда правил, можно минимизировать эти нюансы.

Психолог, сексолог и ведущая реалити Эксы, которое осенью покажет Новый канал, Наталья Ежова рассказала, как сделать так, чтобы интим летом был комфортным и не вредил организму.

— В летний зной становится труднее заниматься сексом, потому что тела липнут друг к другу, и это не очень удобно. Также учащается сердцебиение, поэтому люди быстрее устают. Может даже закружиться голова, — говорит Наталья Ежова.

Чтобы сделать этот процесс более приятным и безопасным, специалист советует соблюдать рекомендации, которые помогут не только решить проблему с жарой, но и сделают сексуальную жизни более интересной.

Правила:

  • использовать лед во время интима, он поможет охладить организм и разнообразит ласки;
  • заниматься близостью в душе, можно делать контраст холодной и горячей воды, а также массаж;
  • пробовать позы, которые подразумевают минимальные прикосновения, например, doggy style;
  • во время процесса включать кондиционер, однако желательно избегать прямых потоков воздуха, чтобы не простудиться.
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При этом о любом дискомфорте во время интимной близости важно говорить со своим партнером. Это убережет от разрыва и сбережет отношения.

Источник: Новый канал

Фото: Depositphotos

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