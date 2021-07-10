Как развить харизму и можно ли это вообще сделать — вопросы, которые задают себе люди, видя, как их знакомые, обладая природным магнетизмом, добиваются больших успехов.

Факты ICTV пообщались с психологом Аленой Асауленко, и узнали, что такое харизма, и возможно ли ее развить.

Что такое харизма

— Харизма — определенное свойство личности, особая одаренность, с помощью которой человек влияет на окружение, то есть это определенная притягательность, магнетизм, — говорит Алена Асауленко.

По ее словам, раньше харизму воспринимали как сверхспособность, суперсилу. Сейчас же ее оценивают как набор внешних поведенческих и внутренних качеств, которые помогают влиять на других людей.

Качества харизматичной личности:

уверенность в себе;

умение контролировать свою волю;

настойчивость;

коммуникабельность;

красноречие;

способность мотивировать и воодушевлять.

Можно ли развить харизму

Харизму стоит воспринимать как набор врожденных и приобретенных качеств и навыков, считает психолог. Часть черт закладываются при рождении, однако некоторые из них можно развить самостоятельно.

При этом легче это сделать в более раннем возрасте, когда личность еще не сформировалась.

— Есть ряд качеств, которые, если развивать с детства, можно сделать частью личности человека. Если это делать в более взрослом возрасте, когда личность уже сформировалась, это будет сложнее, но не значит, что это невозможно, — объясняет Алена Асауленко.

Как развить харизму

По словам психолога, если человек будет узнавать себя, раскрывать свои особенности характера, мышления, таланты, заниматься красноречием, актерским мастерством, участвовать в публичных выступлениях, параллельно заниматься спортом, то он сможет даже во взрослом возрасте стать харизматичным человеком.

— Если это взрослый и здоровый человек, он может сам над этим работать. Также можно найти ментора и психолога, который с этим поможет, — комментирует Алена Асауленко.

Топ-5 советов от Алены Асауленко по развитию харизмы:

изучить себя, свою личность;

активно работать над голосом;

работать над движениями, жестами, мимикой;

участвовать в публичных выступлениях, отстаивать свою позицию, не бояться дебатов;

выходить из зоны комфорта.

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Как развить харизму у ребенка

Ребенку будет легче развить харизму, ведь его личность только формируется. Однако родители должны быть осторожны и заранее изучить особенности личности малыша.

— Если это ребенок, то здесь нужно быть очень трепетным, обратить внимание на его качества и особенности темперамента. Если он экстраверт, очень подвижен и активен, то развитие харизматичности пойдет ему на пользу. Но если он интроверт, тогда это может принести ему вред, загнать его в угол, развить комплексы, травмировать, — объясняет специалист.

Занимаясь воспитанием и развитием ребенка, родителям главное — не навредить, ведь подобные стремления могут не только негативно отобразиться на развитии малыша, но и повлиять на всю его жизнь.

Зачем нужна харизма

Харизматичность позволяет нравится и буквально очаровывать всех. Но желая приобрети такое качество, человек должен осознавать, зачем ему это нужно.

— Нужно понимать цель. Если это нужно, чтобы заработать деньги, тогда можно развить лидерские качества. Если это нужно, чтобы выйти замуж, можно просто формировать уверенность в себе, — говорит Алена Асауленко.

При этом не нужно стремиться нравиться абсолютно всем просто так, добавляет психолог. Важнее быть полноценной и самодостаточной личностью, которая ясно видит цели и нашла свое место в жизни.