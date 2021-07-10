Как развить харизму и можно ли это вообще сделать — вопросы, которые задают себе люди, видя, как их знакомые, обладая природным магнетизмом, добиваются больших успехов.
Факты ICTV пообщались с психологом Аленой Асауленко, и узнали, что такое харизма, и возможно ли ее развить.
Что такое харизма
— Харизма — определенное свойство личности, особая одаренность, с помощью которой человек влияет на окружение, то есть это определенная притягательность, магнетизм, — говорит Алена Асауленко.
По ее словам, раньше харизму воспринимали как сверхспособность, суперсилу. Сейчас же ее оценивают как набор внешних поведенческих и внутренних качеств, которые помогают влиять на других людей.
Качества харизматичной личности:
- уверенность в себе;
- умение контролировать свою волю;
- настойчивость;
- коммуникабельность;
- красноречие;
- способность мотивировать и воодушевлять.
Можно ли развить харизму
Харизму стоит воспринимать как набор врожденных и приобретенных качеств и навыков, считает психолог. Часть черт закладываются при рождении, однако некоторые из них можно развить самостоятельно.
При этом легче это сделать в более раннем возрасте, когда личность еще не сформировалась.
— Есть ряд качеств, которые, если развивать с детства, можно сделать частью личности человека. Если это делать в более взрослом возрасте, когда личность уже сформировалась, это будет сложнее, но не значит, что это невозможно, — объясняет Алена Асауленко.
Как развить харизму
По словам психолога, если человек будет узнавать себя, раскрывать свои особенности характера, мышления, таланты, заниматься красноречием, актерским мастерством, участвовать в публичных выступлениях, параллельно заниматься спортом, то он сможет даже во взрослом возрасте стать харизматичным человеком.
— Если это взрослый и здоровый человек, он может сам над этим работать. Также можно найти ментора и психолога, который с этим поможет, — комментирует Алена Асауленко.
Топ-5 советов от Алены Асауленко по развитию харизмы:
- изучить себя, свою личность;
- активно работать над голосом;
- работать над движениями, жестами, мимикой;
- участвовать в публичных выступлениях, отстаивать свою позицию, не бояться дебатов;
- выходить из зоны комфорта.
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Как развить харизму у ребенка
Ребенку будет легче развить харизму, ведь его личность только формируется. Однако родители должны быть осторожны и заранее изучить особенности личности малыша.
— Если это ребенок, то здесь нужно быть очень трепетным, обратить внимание на его качества и особенности темперамента. Если он экстраверт, очень подвижен и активен, то развитие харизматичности пойдет ему на пользу. Но если он интроверт, тогда это может принести ему вред, загнать его в угол, развить комплексы, травмировать, — объясняет специалист.
Занимаясь воспитанием и развитием ребенка, родителям главное — не навредить, ведь подобные стремления могут не только негативно отобразиться на развитии малыша, но и повлиять на всю его жизнь.
Зачем нужна харизма
Харизматичность позволяет нравится и буквально очаровывать всех. Но желая приобрети такое качество, человек должен осознавать, зачем ему это нужно.
— Нужно понимать цель. Если это нужно, чтобы заработать деньги, тогда можно развить лидерские качества. Если это нужно, чтобы выйти замуж, можно просто формировать уверенность в себе, — говорит Алена Асауленко.
При этом не нужно стремиться нравиться абсолютно всем просто так, добавляет психолог. Важнее быть полноценной и самодостаточной личностью, которая ясно видит цели и нашла свое место в жизни.