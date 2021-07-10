По состоянию на утро 10 июля, в Украине обнаружили 507 новых случаев коронавируса (из них 41 ребенок и 33 медработника).
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (150), Киевской (47), Харьковской (40), Одесской (29) и Донецкой (29) областях.
За все время пандемии 2 240 753 украинцев заболели Covid-19. За прошедшие сутки в больницы госпитализировали 364 граждан.
В то же время зафиксировали 20 летальных случаев, за все время пандемии 52 592 человек умерли от осложнений опасного заболевания.
За сутки от коронавируса выздоровели 809 украинцев, за все время пандемии 2 176 919 граждан смогли преодолеть болезнь.
Статистика случаев/прививок (одна доза)
Киев — 150/10495
Винницкая область — 13/3175
Волынская область — 3/778
Днепропетровская область — 22/4316
Донецкая область — 29/1550
Житомирская область — 10/2691
Закарпатская область — 2/550
Запорожская область — 4/1651
Ивано-Франковская область — 10/1132
Киевская область — 47/3695
Кировоградская область — 11/953
Луганская область — 16/148
Львовская область — 29/2801
Николаевская область — 13/1650
Одесская область — 29/2162
Полтавская область — 8/3576
Ровенская область — 11/865
Сумская область — 9/975
Тернопольская область — 3/1024
Харьковская область — 40/2639
Херсонская область — 13/1147
Хмельницкая область — 7/1109
Черкасская область — 11/1575
Черновицкая область — 7/1581
Черниговская область — 10/1089
С начала кампании вакцинации привито 2 277 228 украинцев, из них получили 1 дозу — 2 277 226 человек полностью иммунизированы и получили две дозы — 1 143 442 людей (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 3 420 668 прививок.
За последние сутки совершили 40 197 тестирований (среди них 18 520 методом ПЦР и 8 452 методом ИФА). В то же время провели 13 225 исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2. За все время пандемии в Украине провели 11 020 262 ПЦР-тестирований.