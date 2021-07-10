По состоянию на утро 10 июля, в Украине обнаружили 507 новых случаев коронавируса (из них 41 ребенок и 33 медработника).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (150), Киевской (47), Харьковской (40), Одесской (29) и Донецкой (29) областях.

За все время пандемии 2 240 753 украинцев заболели Covid-19. За прошедшие сутки в больницы госпитализировали 364 граждан.

В то же время зафиксировали 20 летальных случаев, за все время пандемии 52 592 человек умерли от осложнений опасного заболевания.

За сутки от коронавируса выздоровели 809 украинцев, за все время пандемии 2 176 919 граждан смогли преодолеть болезнь.

Статистика случаев/прививок (одна доза)

Киев — 150/10495

Винницкая область — 13/3175

Волынская область — 3/778

Днепропетровская область — 22/4316

Донецкая область — 29/1550

Житомирская область — 10/2691

Закарпатская область — 2/550

Запорожская область — 4/1651

Ивано-Франковская область — 10/1132

Киевская область — 47/3695

Кировоградская область — 11/953

Луганская область — 16/148

Львовская область — 29/2801

Николаевская область — 13/1650

Одесская область — 29/2162

Полтавская область — 8/3576

Ровенская область — 11/865

Сумская область — 9/975

Тернопольская область — 3/1024

Харьковская область — 40/2639

Херсонская область — 13/1147

Хмельницкая область — 7/1109

Черкасская область — 11/1575

Черновицкая область — 7/1581

Черниговская область — 10/1089

С начала кампании вакцинации привито 2 277 228 украинцев, из них получили 1 дозу — 2 277 226 человек полностью иммунизированы и получили две дозы — 1 143 442 людей (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 3 420 668 прививок.

За последние сутки совершили 40 197 тестирований (среди них 18 520 методом ПЦР и 8 452 методом ИФА). В то же время провели 13 225 исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2. За все время пандемии в Украине провели 11 020 262 ПЦР-тестирований.