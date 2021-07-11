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Дмитро Кудрявцев |

Чернигов стал первым городом в Украине, где массово вакцинируют препаратом Pfizer

Центр вакцинації в Чернігові

В Центрах вакцинации города Чернигов впервые в Украине начали применять препарат Pfizer/BioNTech для массовой иммунизации населения.

Как рассказал директор Черниговской городской больницы №2 Владислав Кухар, за последние 24 часа были привиты 1,3 тыс. жителей города.

При этом китайскую вакцину CoronaVac изъявили желание получить лишь 194 человека, что свидетельствует о большем доверии населения к препарату Pfizer.

— Замечу, что в минувшие выходные пункт массовой вакцинации делал около 400 прививок в день вакциной CoronaVac. В воскресенье работа продолжится, — сказал Кухар.

Главврач также напомнил, что пункты вакцинации работают в торговых центрах Чернигова с 10.00 до 16.00.

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Там все желающие смогут привиться вакциной производства Pfizer/BioNTech.

Центр вакцинації

Фото: Facebook Владислав Кухар

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