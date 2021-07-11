Польза шоколада — черного, молочного и белого: как есть продукт и не поправиться

11 июля 2021 года отмечают Всемирный день шоколада. Потребление этого продукта может принести немало пользы организму, однако есть и риски — в случае избыточного поедания.

Вместе с диетологом Ольгой Безуглой Факты ICTV разобрались, какой шоколад самый полезный — черный, молочный или белый, а также как и когда его лучше есть, чтобы не поправиться.

— Шоколад — это хорошая и полезная еда, которую стоит добавлять в свой рацион. Однако нужно выбирать качественный по составу шоколад, где максимальное количество какао и минимальное — сахара, — говорит Ольга Безуглая.

Польза шоколада

Самый главный компонент, который делает этот продукт полезным, это какао — ему приписывают большинство полезных свойств.

— Чем выше процент какао, тем полезнее будет продукт. Желательно выбирать продукт с содержанием какао больше 70%. Чем выше этот процент, тем лучше и полезнее шоколад, — объясняет диетолог.

В связи с этим черный шоколад — самый полезный, молочный и белый содержат меньше полезных веществ.

Чем полезен черный шоколад:

содержит флавонолы, которые являются отличными антиоксидантами, веществами, способными предотвращать повреждение клеток организма;

снижает риски сердечно-сосудистых заболеваний, поскольку какао влияет на производимость оксида азота, который расширяет сосуды и улучшает кровоток, позитивно влияет на кровяное давление;

содержит полезные вещества — железо, марганец, магний, медь, которые обогащают организм;

за счет содержания растительных стероидов и флавоноидов какао снижает уровень холестерина;

улучшает работу мозга, память, когнитивные функции.

Вред шоколада

Менее полезным этот продукт делает сахар, а также высокое содержание жиров. Особенно вредны, например, транс-жиры (пальмовое масло), которые могут добавлять некоторые производители.

По результатам научных исследований, злоупотребление шоколадом было связано с более высоким риском ожирения.

— Этот компонент уменьшает пользу, которую можно получить от шоколада. Чем больше сахара в шоколаде, тем меньше его полезные свойства, — комментирует Ольга Безуглая.

Он влияет на показатели сахара, инсулина, углеводного обмена.

Чем вреден шоколад:

при неумеренном употреблении некачественного продукта способствует набору лишнего веса;

может провоцировать скачки уровня сахара в крови;

транс-жиры могут повышать уровень холестерина.

По данным некоторых исследований, ряд пациентов могут испытывать учащение мигрени при регулярном употреблении шоколада из-за содержания в какао тирамина, гистамина и фенилаланина.

Как выбирать шоколад

При выборе продукта важно изучать его состав. При этом стоит обращать внимание не только на количество какао и сахара, но и на другие компоненты.

— Всегда нужно читать состав. Первые три ингредиента самые главные. При этом процент содержания какао должен быть высоким, сахара – минимальным. Важно, чтобы в готовом продукте не было каких-либо дополнительных масел, например, пальмового, а также добавок, — дополняет специалист.

Как есть шоколад и не поправиться

Шоколад можно добавлять в рацион даже людям, которые находятся на диете. Однако это должен быть качественный продукт с низким содержанием сахара.

— В день оптимальное количество — 20-30 г темного шоколада. Оно не навредит фигуре. Если это качественный продукт, можно его употреблять на завтрак, обед или ужин, но желательно не чаще, чем раз в день. Лучше есть шоколад во время обеда в качестве десерта, — говорит Ольга Безуглая.

При этом любители молочного и белого шоколада могут набрать лишний вес, если будут баловать себя любимым лакомством.

— Зачастую там много сахара, это — пустые калории, и польза там минимальная, — объясняет диетолог.

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Есть ли качественный шоколад в Украине

По словам специалиста, на полках украинских магазинов есть хороший качественный продукт, но зачастую он иностранного производства.

— Отечественного качественного шоколада массового производства я не видела. Есть плитки иностранного производства, но они стоят немного дороже, чем те продукты, которые часто покупают украинцы, — отмечает Ольга Безуглая.

По ее словам, шоколад — это не тот продукт, на котором стоит экономить.