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Лариса Божко |

Дельта и Лямбда: симптомы новых штаммов коронавируса, эффективны ли против них вакцины

коронавірус

Коронавирус продолжает мутировать. Ученые обнаруживают новые штаммы, которые могут отличаться от предыдущих симптомами, скоростью распространения, заразностью, но все они остаются опасными для людей.

В некоторых европейских странах снова ухудшается ситуация с коронавирусом. Вспышка зафиксирована в Испании, под прицелом — Греция. В Турции обнаружен новый штамм Дельта плюс. А ведь именно эти страны выбирают сейчас украинцы для отдыха.

Какие же штаммы несут нам угрозу?

Ученые, не покладая рук, всесторонне изучают коронавирус и его мутации. Вот краткий обзор возбудителей коронавирусной инфекции, циркулирующих сейчас на планете.

Альфа

Британский штамм коронавируса (Альфа) распространился значительно быстрее, чем его предшественник – уханьский вирус, и поражает более молодые возрастные группы. Его новые симптомы: потеря аппетита, головная боль и боль в мышцах.

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Об этом заявили в Институте молекулярной биологии и генетики Национальной академии наук Украины. Эксперты объяснили, что именно британский штамм, который они обнаружили в Украине, вызвал третью волну коронавируса в Европе и Украине.

— Уже доказано, что британский штамм имеет повышенный уровень распространения, тяжелые проявления болезни. Он поражает не только пожилых людей, а все возрастные группы, и вызывает повышенный уровень смертности, — сделали вывод ученые.

Дельта

Сейчас в мире активно распространяется индийский штамм коронавируса (Дельта), он может значительно ухудшить эпидситуацию в Украине. В соседней России он уже стал доминирующим, и двумя гражданами, прибывшими в Украину оттуда, занесен к нам.

Штамм провоцирует еще более тяжелое течение заболевания, чем “британец”, и также может поражать молодежь и подростков. Он чаще вызывает сильную головную боль и боль в горле.

— Он опасен тем, что способность распространяться у него в полтора раза выше, чем у британского штамма. Уровень госпитализации — в 1,7-2,2 раза выше, — объясняет генеральный директор Центра общественного здоровья Роман Родина.

Более того, как отметила эпидемиолог Наталия Виноград, этот штамм имеет еще одну неприятную особенность: способность ускользать от иммунного ответа. И на него не всегда действуют и антитела.

Гамма

В Латинской Америке активно распространяется Гамма-штамм. Бразильские исследователи заявили, что мутации Гамма-штамма (бразильский штамм) вызваны изначальной задачей Covid-вируса пробивать иммунную защиту человека.

— Скорее всего, именно обретение иммунитета в результате вакцинации и непосредственного заражения вызвало мутации Гамма-штамма, — предположил вирусолог Фелипе Навека из научно-производственного объединения имени Освалдо Круза при Минздраве Бразилии.

Согласно информации Центров по контролю и профилактике заболеваний США (Centers for Disease Control and Prevention), вариант Гамма продемонстрировал, что он легче распространяется среди населения, и приводит к более тяжелому течению заболевания, чем, например, “дикий” коронавирус.

Также ученые отмечают более низкую эффективность антител и то, что уже отработанные способы лечения болезни менее эффективны при инфицировании именно этим вариантом.

Лямбда

Еще один новый штамм уже зафиксирован у наших границ: в Чехии 29 июня обнаружен первый случай заражения Лямбдой. Наученные опытом распространения других штаммов, мы должны узнать о нем как можно больше еще до того, как он появится внутри страны.

Пока ВОЗ называет вариант Лямбда вызывающим внимание. Напомним, что Альфа, Бета, Гамма и Дельта классифицируются как вызывающие беспокойство, то есть более заразные.

Перуанские ученые отслеживали вариант Лямбда несколько месяцев, и пришли к выводу, что за три месяца он быстро распространился и стал доминирующим в стране. И хотя более тяжелые симптомы болезни не были зафиксированы, по неофициальным данным, Лямбда может поражать кишечник.

Опасен ли штамм Лямбда для Украины? Все зависит от мутаций, которых у нас еще не было, говорит Наталья Виноград. Мы должны быть готовы к его появлению, потому что завоз новых штаммов — это всегда изменения эпидситуации. Мы не знаем, будем ли мы защищены вакцинами или антителами после перенесенной болезни. Если защита будет слабой, то Лямбда может стать доминирующим штаммом и повлиять на госпитализацию.

— Поэтому сейчас главное беспокойство — в том, сможет ли государство обеспечить места в больницах для всех инфицированных, которым это потребуется, — заключает эксперт.

Вакцинация спасет мир

Но все специалисты едины в мнении, что спасет ситуацию вакцинация. В Украине за последний месяц вакцинировано столько людей, сколько за три предшествующие. Минздрав обещает к концу лета до 7 тыс. вакцинированных в день. Сейчас этот показатель – 5 тыс. Успеем ли до новой волны получить коллективный иммунитет?

 — Низкий уровень вакцинации, поездки в страны, где новые штаммы становятся доминирующими, несут риски для Украины, — констатировала эпидемиолог Людмила Мухарская. — Только ускорение процесса вакцинации и соблюдение всех остальных карантинных мер может остановить распространение тяжелых форм коронавирусной болезни.

В Украине уже рекомендовали разрешить вакцинировать от коронавируса детей в возрасте от 12 лет, которые не имеют противопоказаний по применению вакцины и имеют высокие риски возникновения серьезных осложнений от Covid-19, обусловленных наличием у них сопутствующей патологии.

А еще в мае в ЕС разрешили вакцинировать детей 12-15 лет препаратом Pfizer. Европейское агентство по лекарственным средствам заявило, что эта вакцина показала свою 100-процентную эффективность, в то же время наблюдаются и побочные реакции.

Вакцины

Что касается вакцин, которые стали разрабатываться еще при доминировании уханьского вируса, то все ученые единогласно заявляют, что они помогут выстоять в борьбе против новых штаммов Covid-19.

Наталья Виноград отметила, что существующие вакцины эффективны против различных штаммов коронавируса.

Положительным моментом является то, что две вакцины от коронавируса уже подтвердили свою эффективность в борьбе с индийским штаммом (Дельта).

— Доказана эффективность вакцин против Дельта-штамма. Есть завершенные исследования для вакцин Pfizer и AstraZeneca. Их эффективность — от 70 до 90%, — заявил на брифинге Первые итоги вакцинации: Готовы ли украинцы к путешествиям и новым волнам коронавируса Роман Родина.

Считается, что вакцина Moderna также эффективна против Дельты на приблизительно 88%, а вакцина Johnson & Johnson имеет около 60%, хотя исследования еще ведутся.

— Те, кто привился или переболел, могут спать спокойно, — считает завотделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии инфекционных болезней им. Громашевского Алла Мироненко.

Гости на пороге

Дельта, как подчеркнула Алла Мироненко, не последняя мутация коронавируса.

В Индии уже зарегистрирован штамм Дельта плюс. Его симптомы: высокая температура, кашель, насморк, боль в горле. Считается, что он агрессивнее своего предшественника. Однако выводы делать рано, еще очень мало исследований. Но что-то подсказывает, что эволюция вирусов только в начале пути. И хватит ли нам букв греческого алфавита, чтобы дать имена всем новым мутациям?

А пока вакцинируемся, братцы, всем миром, чтоб не пропасть поодиночке!

В июне в Украине темпы вакцинации от коронавируса значительно ускорились: прививки получили 1,5 млн человек, до этого — более 1,2 млн человек. На процесс повлияло восприятие вакцинации среди украинцев.

Фото: Depositphotos

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