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Факты / Lifestyle / Здоровье
Абрамова Юлія |

Коронавирус в Киеве: один человек умер (Карта)

коронавірус

По состоянию на 11 июля коронавирус в Киеве обнаружили еще у 91 человека. В частности, заболели 55 женщин, 28 мужчин, а также 7 детей.

С начала пандемии в столице зафиксировали 215 664 случая болезни, умерли 5 204 человека, выздоровели — 206 632.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском, Оболонском и Святошинском районах.

Один человек умер в результате болезни.

Коронавирус в Киеве: один человек умер (Карта)

В больницы столицы госпитализировали 5 больных, а также 39 пациентов с подозрением на коронавирус и пневмонией.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить к семейному врачу или на горячую линию Министерства здравоохранения. При наличии высокой температуры звоните 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:

  • регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
  • соблюдать дистанцию в людных местах;
  • не касаться руками лица;
  • соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чихания и кашля)
  • обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появления других симптомов.

Источник: КГГА

Фото: Depositphotos

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