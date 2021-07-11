Коронавирус в Киеве: один человек умер (Карта)

По состоянию на 11 июля коронавирус в Киеве обнаружили еще у 91 человека. В частности, заболели 55 женщин, 28 мужчин, а также 7 детей.
С начала пандемии в столице зафиксировали 215 664 случая болезни, умерли 5 204 человека, выздоровели — 206 632.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском, Оболонском и Святошинском районах.
Один человек умер в результате болезни.
В больницы столицы госпитализировали 5 больных, а также 39 пациентов с подозрением на коронавирус и пневмонией.
Симптомы коронавируса
Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить к семейному врачу или на горячую линию Министерства здравоохранения. При наличии высокой температуры звоните 103.
ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:
- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не касаться руками лица;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чихания и кашля)
- обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появления других симптомов.