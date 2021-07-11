Коронавирус (COVID 19) в Киеве на 11 июля 2021: статистика по районам (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Киев до сих пор является лидером в Украине по количеству больных коронавирусом. По состоянию на 11 июля в столице подтвердили 91 новых случаев Covid-19.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском (38), Святошинском (8) и Оболонском (35) районах.

Кто заболел

55 женщин в возрасте от 18 до 85 лет;

28 мужчин в возрасте от 19 до 83 лет;

4 девочки от 5 до 17 лет;

4 мальчика от 2 до 17 лет.

За все время пандемии Covid-19 215 664 жителя Киева заболели опасным вирусом. В то же время 10 495 местных жителей получили первую прививку против коронавируса.

За последние сутки зафиксировали один летальный случай от коронавируса. Всего 5 204 жителей Киева не смогли преодолеть опасное заболевание.

Пятеро больных с коронавирусом госпитализировали в лечебные учреждения столицы. Еще 39 пациентов госпитализировали с подозрением на Covid-19 и пневмонию.

101 украинец, проживающий в Киеве, выздоровел от опасного заболевания. Всего за весь период пандемии 206 632 гражданин смог избежать тяжелых последствий вируса.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить к семейному врачу или на горячую линию Министерства здравоохранения. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: