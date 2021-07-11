Коронавирус (COVID 19) в Киеве на 11 июля 2021: статистика по районам (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Киев до сих пор является лидером в Украине по количеству больных коронавирусом. По состоянию на 11 июля в столице подтвердили 91 новых случаев Covid-19.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском (38), Святошинском (8) и Оболонском (35) районах.
Кто заболел
- 55 женщин в возрасте от 18 до 85 лет;
- 28 мужчин в возрасте от 19 до 83 лет;
- 4 девочки от 5 до 17 лет;
- 4 мальчика от 2 до 17 лет.
За все время пандемии Covid-19 215 664 жителя Киева заболели опасным вирусом. В то же время 10 495 местных жителей получили первую прививку против коронавируса.
За последние сутки зафиксировали один летальный случай от коронавируса. Всего 5 204 жителей Киева не смогли преодолеть опасное заболевание.
Пятеро больных с коронавирусом госпитализировали в лечебные учреждения столицы. Еще 39 пациентов госпитализировали с подозрением на Covid-19 и пневмонию.
101 украинец, проживающий в Киеве, выздоровел от опасного заболевания. Всего за весь период пандемии 206 632 гражданин смог избежать тяжелых последствий вируса.
Симптомы коронавируса
Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить к семейному врачу или на горячую линию Министерства здравоохранения. При наличии высокой температуры звоните 103.
ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:
- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не касаться руками лица;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чихания и кашля)
- обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появления других симптомов.