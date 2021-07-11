Зарегистрированная Министерством здравоохранения вакцина против коронавируса Janssen от Johnson&Johnson появится в Украине нескоро.

Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

– Привлекательность вакцины Johnson&Johnson в том, что это единственная вакцина с однократным введением. Очень многие страны хотят получить такую вакцину, потому что ее можно быстро использовать, – объясняет он.

Однако сложностей добавляет то, что производитель изготавливает незначительное количество препарата.

Сейчас Украина только ведет переговоры о поставках таких вакцин в страну.

– У нас уже есть опыт, когда за счет США частная компания вакцинировался вакциной Johnson&Johnson на территории страны. Привито было около 390 человек, – отметил Игорь Кузин.

Вакцину от коронавируса Janssen производства компании Johnson & Johnson зарегистрировали в Украине для экстренного медицинского применения 5 июля.

Ранее в компании Johnson & Johnson сообщали, что их вакцина эффективна против штамма Дельта и других вариантов Covid-19.

Источник: Украина 24