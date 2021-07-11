Как выбрать настоящий шоколад — советы экспертов

Сейчас выбрать натуральный и настоящий шоколад довольно трудно из-за недобросовестных производителей, которые домешивают в него разные неполезные для человека вещества. Однако это не мешает людям продолжать любить и есть шоколад, который может добавлять энергии и поднимать настроение.

Специально ко Дню шоколада, который отмечается 11 июля, Факты ICTV подготовили советы, как выбрать настоящий и полезный шоколад, и рассказали, из чего же сегодня делают шоколад.

Но сначала немного истории. Все началось с шоколадного дерева, которое еще называют райским, а его плоды — пищей богов. На своей родине в Центральной Америке это дерево было самым ценным сокровищем поселенцев. За 100 какао бобов можно было купить раба. А потом ацтеки научились готовить из какао бобов шоколадный напиток, рецепт которого быстро перелетел океан, и особенно понравился англичанам. Они были первыми, кто начал открывать шоколадные магазины.

Как делают шоколад

Сейчас почти 70% мировых поставок какао — из Африки. Чтобы изготовить килограмм шоколада, нужно 400 бобов. Это сложная и кропотливая работа, говорит Юлия Билан – шоколатье в крафтовой мастерской. Она умеет и шоколад замешивать, и конфеты из него делать.

— Самый сложный момент — это темперирование. Оно нужно, чтобы шоколад имел блеск и был хрустящим. Сначала надо его нагреть до 45 °C, затем охладить до 27 °C, и снова нагреть до 32 °C. И так три раза подряд, — отметила она.

Здесь надо быть очень внимательным и четко придерживаться температуры, потому что если не получится – шоколад можно выбросить.

Состав на упаковке и легкий блеск: как выбрать натуральный шоколад / 1 фотография

Из шоколада делают не только привычные сладости, а еще рисуют картины и даже создают одежду. В Париже в 2014 году прошел показ мод шоколадной одежды. Были и строгие платья, и даже крылья из шоколада. Они не таяли, потому что были обработаны специальным раствором. Обычный съедобный шоколад растаял бы вмиг, особенно на человеческом теле. Потому что это единственный съедобный продукт, который плавится при температуре 35 °C – чуть ниже температуры человеческого тела.

Как выбрать шоколад

Выбрать качественный настоящий шоколад можно, просто взяв его в руки – он будет таять. Второй признак качества шоколада — звук, с которым ломается плитка. Это должен быть звонкий хруст, особенно в настоящем горьком шоколаде. Если же его нет, это значит, что производители мало добавили в состав главного ингредиента, которым и ценен шоколад — какао массы.

Вообще идеальный состав шоколада имеет лишь три позиции: какао масса, или еще называют тертое какао, какао масло и сахар. Очень часто производители удешевляют процесс и заменяют какао массу на какао порошок. Чем они отличаются, объясняет профессор кафедры товароведения КНТЭУ Елена Сидоренко.

— Есть какао масса. Это измельченные какао бобы — такие, какими они есть в первоначальном виде. А какао порошок — это просто жмых от переработки какао. Обезжиренный остаток. И его ценность намного меньше, — говорит она.

Состав на упаковке и легкий блеск: как выбрать натуральный шоколад / 2 фотографии

В Украине с 2018 года появился европейский регламент, по которому производители должны изготавливать качественный шоколад. В молочном содержание какао продуктов не должно быть ниже 25%. К черному шоколаду большие требования — долженосодержать 76%. А белый шоколад — не менее 20% какао продуктов.

Качественный настоящий шоколад можно также определить по внешнему виду. Он должен иметь легкий блеск. Если же он слишком яркий, там есть добавки, не полезные для организма.

Чаще всего этими примесями является лецитин, который изготавливают из генно-модифицированной сои. Его добавляют, чтобы шоколадный жмых, то есть какао порошок, соединить с другими ингредиентами шоколада.

— Производители используют для себя хорошие уловки. Они удешевляют шоколад. Вместо какао массы добавляют порошок, или вместо зерен какао добавляют его шелуху. Это низкокачественный продукт. И тогда появляются эмульгаторы. Они представлены, как лецитин соевый, подсолнечный. И отсюда вывод: много шоколада не рекомендуется съедать за один раз, — утверждает диетолог Елена Егорова.

Чтобы выбрать натуральный шоколад, читайте внимательно состав на обертке. На первом месте должно быть какао масло, затем какао тертое (какао масса), или какао порошок, и только на третьем месте — сахар. Если он стоит на первом месте – это недобрый знак. Если переесть такого, могут быть последствия.

— Это могут быть аллергические реакции, начиная от крапивницы и заканчивая отеком Квинке. Могут проявляться кожные заболевания, поэтому надо быть очень осторожными, — добавила она.

Полезные свойства шоколада

Шоколад имеет много и полезных свойств. Например, черный — горький, где процентность какао продуктов выше 76%. Какао бобы содержат в себе вещества, которые близки к сератонину — гормону радости и счастья. Они попадают к нам в организм вместе с шоколадом и вызывают положительные эмоции, даже состояние влюбленности. Какао масло полезно само по себе. В нем есть кислоты, которые нужны нашему организму.

Они укрепляют стенки сосудов, влияют на работу нервной системы и обволакивают желудок. Даже во рту шоколад, как это ни странно, препятствует развитию кариеса. Зубы портятся не от какао продуктов, а от сахара, который добавляют в шоколадные изделия. А еще в шоколаде присутствует кофеин, который и дает нам заряд энергии. Поэтому врачи не рекомендуют употреблять его детям до трех лет, людям с почечными заболеваниями, диатезом, диабетом и ожирением.

— В любом шоколаде есть сахар. Он противопоказан людям, у которых нарушена работа поджелудочной железы. Или людям с диабетом, инсулиновой резистентностью, гастритом, язвенной болезнью желудка, заболеваниями кишечника. Какао бобы могут привести к диарее, — подчеркнул врач.

Дозы шоколада

Оптимальная доза шоколада для здорового человека – два раза в неделю по 15-20 граммов черного шоколада. А для тех, кто не переносит его горечь, у диетолога Елены Егоровой есть совет.

— Возможный компромисс — молочный шоколад. Но надо хорошо читать состав. Там должно быть только 4% молочных жиров и 12% сухого молока, — отметила она.

В украинских супермаркетах встретить его нетрудно, только читайте состав. Даже среди дешевых можно найти достойные. Средняя цена плитки черного шоколада — 34 грн. Потребляйте дозировано, тогда вы будете здоровыми и всегда с хорошим настроением.

Вред шоколада

Шоколад может нанести вред организму, если слишком много употреблять этого продукта. Он имеет высокую энергетическую ценность и может провоцировать увеличение массы тела. Продукт содержит насыщенные жиры, которые могут негативно влиять на уровень липидов в крови.

Также употребление продукта может привести к проблемам с зубами, развитию кариеса.