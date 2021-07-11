Лето — самый жаркий сезон в году, из-за этого нужно внимательно следить за температурой и временем, которое вы проводите под солнцем, чтобы избежать солнечного удара. Подробнее о том, как избежать солнечного удара Фактам ICTV рассказала врач-терапевт Марина Ерина.

Солнечный удар — неприятные ощущения, сопровождающиеся головной болью, тошнотой, учащенным дыханием, после того, как человек долго находился под солнцем.

— В жаркие солнечные дни категорически нельзя находится на улице без головного убора, — предупреждает врач-терапевт Марина Ерина. – Под воздействием солнца резко расширяются кровеносные сосуды, кровь приливает к мозгу. Может случиться кровоизлияние или отек мозга. Нарушается работа центральной нервной системы. Может наступить спутанность и потеря сознания. Нужно немедленно вызывать скорую.

Симптомы:

слабость;

рвота;

иногда температура превышающая 40 °С;

нарушение пульса;

судороги;

боли в животе;

отдышка;

потемнение в глазах;

покраснение кожи;

задержка мочеиспускания;

шаткая походка.

Так же классифицируют солнечный удар на легкую, среднюю и тяжелую степень. Тяжелая степень в 30% случаев может привести к летальному исходу.

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Первая помощь:

Если солнечный удар все-таки произошел, то не стоит браться оценивать самостоятельно состояние пострадавшего, а немедленно позвонить в скорую, оказав при этом первую помощь:

постараться изолировать пострадавшего от тепла;

вывести в прохладное помещение;

если сознание человека нарушено, дать понюхать нашатырный спирт ;

; потереть мочки ушей;

щелкнуть по носу;

раздеть человека настолько, насколько это возможно, дабы избежать еще большего перегрева от одежды;

ко лбу и под затылок следует приложить холодные компрессы из полотенца, кусочков льда или же бутылку с холодной водой ;

; при затрудненном передвижении облить больного холодной водой;

Профилактика:

Во избежание удара нужно не забывать выходить на улицу в головном уборе и, по возможности, меньше находится под солнцем. Лучше для защиты подходят светлые головные уборы, нежели темные, так как вторые имеют свойство поглощать тепло. В жаркие дни настоятельно рекомендуется воздержаться от употребления алкоголя, так как он является одним из главных факторов возникновения солнечного удара. Так же нежелательно находиться на солнце людям которые:

имеют лишний вес;

гормональные нарушения;

аллергию;

не соблюдают достаточный питьевой режим или принимают мочегонные средства;

носят плотную, прорезиненную, синтетическую одежду.

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Джерело: mcrb.by