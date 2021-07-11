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Факты / Lifestyle / Здоровье
Роман Корієнко |

Солнечный удар: симптомы, первая помощь, профилактика

солнечный удар

Лето — самый жаркий сезон в году, из-за этого нужно внимательно следить за температурой и временем, которое вы проводите под солнцем, чтобы избежать солнечного удара. Подробнее о том, как избежать солнечного удара Фактам ICTV рассказала врач-терапевт Марина Ерина.

Солнечный удар — неприятные ощущения, сопровождающиеся головной болью, тошнотой, учащенным дыханием, после того, как человек долго находился под солнцем.

— В жаркие солнечные дни категорически нельзя находится на улице без головного убора, — предупреждает врач-терапевт Марина Ерина. – Под воздействием солнца резко расширяются кровеносные сосуды, кровь приливает к мозгу. Может случиться кровоизлияние или отек мозга. Нарушается работа центральной нервной системы. Может наступить спутанность и потеря сознания. Нужно немедленно вызывать скорую.

Симптомы:

  • слабость;
  • рвота;
  • иногда температура превышающая 40 °С;
  • нарушение пульса;
  • судороги;
  • боли в животе;
  • отдышка;
  • потемнение в глазах;
  • покраснение кожи;
  • задержка мочеиспускания;
  • шаткая походка.

Так же классифицируют солнечный удар на легкую, среднюю и тяжелую степень. Тяжелая степень в 30% случаев может привести к летальному исходу.

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Первая помощь:

Если солнечный удар все-таки произошел, то не стоит браться оценивать самостоятельно состояние пострадавшего, а немедленно позвонить в скорую, оказав при этом первую помощь:

  • постараться изолировать пострадавшего от тепла;
  • вывести в прохладное помещение;
  • если сознание человека нарушено, дать понюхать нашатырный спирт;
  • потереть мочки ушей;
  • щелкнуть по носу;
  • раздеть человека настолько, насколько это возможно, дабы избежать еще большего перегрева от одежды;
  • ко лбу и под затылок следует приложить холодные компрессы из полотенца, кусочков льда или же бутылку с холодной водой;
  • при затрудненном передвижении облить больного холодной водой;

Профилактика:

Во избежание удара нужно не забывать выходить на улицу в головном уборе и, по возможности, меньше находится под солнцем. Лучше для защиты подходят светлые головные уборы, нежели темные, так как вторые имеют свойство поглощать тепло. В жаркие дни настоятельно рекомендуется воздержаться от употребления алкоголя, так как он является одним из главных факторов возникновения солнечного удара. Так же нежелательно находиться на солнце людям которые:

  • имеют лишний вес;
  • гормональные нарушения;
  • аллергию;
  • не соблюдают достаточный питьевой режим или принимают мочегонные средства;
  • носят плотную, прорезиненную, синтетическую одежду.

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Джерело: mcrb.by

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