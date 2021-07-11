В Бельгии умерла 90-летняя женщина, которая заразилась сразу двумя штаммами коронавируса

В Бельгии 90-летняя женщина умерла после того, как заразилась одновременно двумя штаммами коронавируса — британской разновидностью Альфа и Бета (южноафриканский вариант).

Женщину без прививок против коронавируса в марте госпитализировали в больницу в городе Алсте. У нее зафиксировали нормальный уровень кислорода, однако состояние пациентки быстро ухудшилось, и через пять дней она умерла.

— Оба эти варианта в то время циркулировали в Бельгии, так что вполне вероятно, что женщина заразилась различными вариантами вируса от двух разных людей, — заявила молекулярный биолог Анна Ванкирберген.

Ученые считают, что феномен одновременного заражения несколькими штаммами вероятно, недооценивается.

Напомним, что Альфа, Бета, Гамма и Дельта классифицируются как вызывающие беспокойство, то есть более заразные.