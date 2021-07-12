Правительство США пока не рекомендует делать третью прививку от Covid-19

Гражданам Америки не нужна третья доза вакцины против коронавируса для усиления иммунизации организма от заболевания.

Об этом заявил главный инфекционный врач США Энтони Фаучи, ссылаясь на данные Центра по контролю и профилактике заболеваний и Федеральной Администрации США по контролю за продуктами и лекарствами.

По его словам, учреждения пришли к выводу, что сейчас американцам не нужна третья доза вакцины или усилитель, который добавляют к препарату для прививки первой или второй дозой.

По данным иностранных СМИ, Израиль рассматривал возможность вакцинации людей, входящих в группу риска, третьей дозой или усилителем вакцины, чтобы улучшить эффект препарата от коронавируса.

Однако пока американцы ученые проводят дополнительные исследования, чтобы узнать окончательно, нужен усилитель Covid-вакцины.

По его словам, в будущем правительство США может изменить эти рекомендации, если для этого будут достаточные основания. Например, если препарат действительно будет способствовать полной вакцинации граждан.