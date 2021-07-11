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Факты / Lifestyle / Здоровье
Юлія Захарченко |

Снижение количества случаев в Украине и вакцинация в мире: Covid-новости за 11 июля

карантин, коронавірус

Во всем мире сейчас проходит активная кампания вакцинации населения против коронавируса. Опасное заболевание унесло жизни более 185 млн человек.

Благодаря иммунизации граждан во всем мире снижается статистика суточного прироста Covid-19. Однако власти предупреждают, что еще не время расслабляться, ведь вирус может мутировать в новые штаммы.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 11 июля, в Украине за сутки зафиксировали 290 новых случаев коронавируса. Среди них Covid-19 заболели 23 детей и семеро медицинских работников.

За сутки в больницы госпитализировали 374 украинца и зафиксировали пять смертей от опасного заболевания. За все время пандемии 52 597 граждан не смогли справиться с последствиями коронавируса.

В то же время за сутки 374 людей выздоровели от Covid-19. Всего 2 177 293 украинцев смогли преодолеть болезнь.

За последние 24 часа 42 308 граждан получили прививку против коронавируса. Среди них одну дозу вакцины получили 21 074 человека и 21 234 украинцев прошли полный курс иммунизации от опасного заболевания.

Коронавирус в мире

Губернатор Нью-Йорка заявил, что две трети взрослых местных жителей самого большего города в США уже прошли полный курс вакцинации против коронавируса.

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В Великобритании за последние сутки зафиксировали 31 772 случаев Covid-19 и 26 смертей от заболевания. По состоянию на 11 июля, в Британии 80 646 232 человек получили прививку против коронавируса.

В Италии зарегистрировали семь смертей и 1 391 случай Covid-19. По данным властей, за сутки статистика улучшилась — вчера в Италии было 12 смертей и 1,4 тыс. новых случаев коронавируса.

Во Вьетнаме зарегистрировали 1 953 Covid-случаев, что стало рекордом суточного прироста для страны. Из-за вспышки Covid-19 Вьетнам введет ограничения на передвижения в городе Кантхо на две недели.

Источники: Минздрав, The Guardian

Фото: Pexels

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