Во всем мире сейчас проходит активная кампания вакцинации населения против коронавируса. Опасное заболевание унесло жизни более 185 млн человек.

Благодаря иммунизации граждан во всем мире снижается статистика суточного прироста Covid-19. Однако власти предупреждают, что еще не время расслабляться, ведь вирус может мутировать в новые штаммы.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 11 июля, в Украине за сутки зафиксировали 290 новых случаев коронавируса. Среди них Covid-19 заболели 23 детей и семеро медицинских работников.

За сутки в больницы госпитализировали 374 украинца и зафиксировали пять смертей от опасного заболевания. За все время пандемии 52 597 граждан не смогли справиться с последствиями коронавируса.

В то же время за сутки 374 людей выздоровели от Covid-19. Всего 2 177 293 украинцев смогли преодолеть болезнь.

За последние 24 часа 42 308 граждан получили прививку против коронавируса. Среди них одну дозу вакцины получили 21 074 человека и 21 234 украинцев прошли полный курс иммунизации от опасного заболевания.

Коронавирус в мире

Губернатор Нью-Йорка заявил, что две трети взрослых местных жителей самого большего города в США уже прошли полный курс вакцинации против коронавируса.

В Великобритании за последние сутки зафиксировали 31 772 случаев Covid-19 и 26 смертей от заболевания. По состоянию на 11 июля, в Британии 80 646 232 человек получили прививку против коронавируса.

В Италии зарегистрировали семь смертей и 1 391 случай Covid-19. По данным властей, за сутки статистика улучшилась — вчера в Италии было 12 смертей и 1,4 тыс. новых случаев коронавируса.

Во Вьетнаме зарегистрировали 1 953 Covid-случаев, что стало рекордом суточного прироста для страны. Из-за вспышки Covid-19 Вьетнам введет ограничения на передвижения в городе Кантхо на две недели.