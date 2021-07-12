Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Lifestyle / Здоровье
Людмила Грубник |

Алкоголь при похудении. Есть ли безопасная доза

Алкоголь при похудении. Есть ли безопасная доза

Во время похудения людям советуют отказаться от потребления алкоголя, поскольку многие спиртные напитки содержат сахар и достаточно калорийны, что мешает потере веса. Кроме того, они в целом оказывают негативное влияние на организм, из-за чего могут не уходить лишние килограммы.

Испанские ученые провели глобальное исследование, в рамках которого изучали влияние пива на организм человека. Они собирали данные в период с января 2007 года по апрель 2020 года, результаты опубликовали в журнале Nutrients.

По их данным, ежедневное количество пива, превышающее или равное 500 мл, увеличивает риск отсутствия потери веса.

При этом важно помнить, что пиво, как и любой алкоголь, имеет пищевую ценность и добавляет в рацион дополнительные калории.

А если человек худеет, он должен помнить, что нужно соблюдать правило дефицита калорий, иначе вес не будет уходить.

Читайте
Что мешает худеть. Топ-10 продуктов, которые стоит убрать из рациона

Хотя специалисты напоминают и о некоторых полезных свойствах качественного пива, например, об антиоксидантах, однако советуют людям, которые худеют, ограничить или же полностью отказаться от спиртного. Иначе все усилия, а именно ограничение жирной и сладкой еды, регулярные физические нагрузки, соблюдение питьевого режима и сон, не помогут успешно похудеть.

Источник: Eat This, Not That

Фото: Pixabay

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка