По состоянию на 12 июля 2021 года в Киеве обнаружили 63 новых случая коронавируса. Город до сих пор находится среди лидеров по темпам распространения вируса.

С начала пандемии в столице заболели 215 727 человек.

В течение суток в Киеве три человека умерли от болезни, в общем — 5 207. В то же время выздороветь удалось за последний день 32 гражданам, за время пандемии — 206 664.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить к семейному врачу или на горячую линию Министерства здравоохранения. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: