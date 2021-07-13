Два миллиона украинцев, затаив дыхание, ждут голосования в парламенте по легализации медицинского каннабиса. Только он может избавить их от боли и страданий без вреда для здоровья.

Почему этот шаг важен, и нужна ли легализация каннабиса сейчас, Фактам ICTV эксклюзивно рассказал глава Благотворительного фонда 100% жизни, правозащитник Дмитрий Шерембей.

— Еще 10 месяцев назад по поручению президента Украины Владимира Зеленского был проведен опрос населения, — рассказал Дмитрий Шерембей. — Один из пяти вопросов был об отношении граждан к легализации медицинского каннабиса (марихуаны). Мы получили фантастический результат — 70% опрошенных были за легализацию. Это дает надежду больным, у которых нет сейчас доступа к медицинским препаратам на основе каннабиса, которые помогают при множестве заболеваний.

В нашей стране два миллиона человек нуждаются в препаратах от хронической боли, от побочных эффектов химиотерапии при онкологических заболеваниях, страдающих от посттравматического синдрома и тяжелых форм эпилепсии, не поддающейся медикаментозному воздействию, болезней Альцгеймера и Паркинсона.

Так, в апреле 2021 года было принято постановление Кабинета министров №324, которым два препарата (синтетических) на основе каннабиноидов были выведены из списка наркотических средств. Один из них снимает спазмы при рассеянном склерозе, второй — для поддерживающего лечения при химиотерапии. Но это не решило проблему. Препараты очень дорогие (от $600 до $2 050). И средство для лечения эпилепсии у детей осталось вне закона.

— Вдумайтесь, 2 млн человек, из них около 18 тыс. детей, не имеют доступа к лекарствам, которые могут вернуть их к нормальному существованию, — подчеркнул правозащитник. — И законопроект, согласованный и одобренный многими политическими силами (под ним подписалось 100 народных депутатов), призван облегчить боль людей, физическую и душевную, обеспечив возможность приобрести необходимые лекарства.

Черный рынок

И законопроект этот не только о том, что нужны препараты, которые можно будет купить в аптеке, но и о том, что два миллиона человек перестанут нарушать закон. У нас же существует не только ответственность за продажу наркотических средств, но и за их хранение. То есть любой больной, купив на черном рынке каннабис для лечения, автоматически подпадает под действие Уголовного Кодекса.

Да-да, наши больные покупают лекарственные средства каннабиса на черном рынке, часто даже с подачи их лечащих врачей. Это еще раз показывает, что не только травку для кайфа там можно приобрести. Спрос рождает предложение. Мамочки, у которых дети страдают от тяжелых медикаментозно резистентных форм эпилепсии, онкобольные и вернувшиеся с войны солдаты — тоже участники нелегального оборота “страшного наркотического средства каннабиса”, несмотря на принятое в января 2020 года постановление ООН о переносе каннабиса из списка запрещенных веществ в список контролируемых.

Кто нуждается в каннабисе

Дети с тяжелыми формами эпилепсии. Но не думаете же вы, что дети курят косяки? Для них созданы капли и масло, желейные конфеты, содержащие маленькие дозы действующего вещества, которые не имеют никакого эйфорического эффекта. Результат же от них потрясающий: у имевших до 50 приступов в день — интервал между ними стал две недели.

Вернувшиеся после боев комбатанты, страдающие от посттравматического синдрома, после приема препаратов на основе медицинского каннабиса возвращаются к нормальной жизни. Но для многих из них заснуть и просто выспаться — огромная проблема.

— Во многих армиях мира (Канада, Великобритания, Израиль) для солдат, вернувшихся из зоны боевых действий, предусмотрена обязательная государственная программа с подключением препаратов на основе медицинского каннабиса, — говорит Дмитрий Шерембей.

Что уж говорить о молодых мужчин, которые потеряли конечности: они страдают от фантомных болей и боли от протезов.

Пожилые люди с тяжелыми заболеваниями суставов, ревматизмом, страдающие от болезней Паркинсона и Альцгеймера, существенно облегчают свое самочувствие с помощью обезболивающих и успокоительных средств на основе каннабиса.

Женщины, перенесшие удаление груди при раке, благодаря канабиноидным препаратам не впадают в депрессию, а живут полноценной жизнью.

Культивируемый миф

Многие политики и лобби фармкомпаний, наркомафия, не побоимся этого слова, противостоят легализации, по сути, лекарственных препаратов. Кто по неразумению, кто, отстаивая свои меркантильные интересы.

Для этого создаются новые и поддерживаются старые мифы о разрушающем воздействии марихуаны (каннабиса), наркозависимости с первого косячка и деградации личности от курения травки.

— Кстати, в мире нет ни одного исследования, подтверждающего, что каннабис (даже рекреационный — для кайфа, — Ред.) вызывает зависимость, — утверждает Дмитрий Шерембей. — В Украине можно легко купить любой, даже тяжелый наркотик, в два клика. А выгоду получает черный рынок.

Законом же предусмотрено, что врач выписывает рецепт, а больной покупает в аптеке лекарственное средство, которое произведено на фармкомбинатах и прошло систему проверки, а не неизвестно что из-под полы у наркобарыг.

— Вот почему легализация нужна больным людям, — подчеркивает глава фонда. — Всеми другими должна заниматься полиция.

Кстати, уже 42 страны легализовали медицинский каннабис, а 21 — декриминализировала его.

Экономический эффект

Об эйфории и терапевтическом эффекте медицинского каннабиса мы поговорили. Пришла очередь вспомнить о выгоде.

— Украинский аграрный сектор, особенно в депрессивных областях, может производить высококачественное сырье, выращивая специальные сорта медицинского каннабиса, — подчеркнул Дмитрий Шерембей. — А наши фармкомпании могут выпускать высокотехнологичные препараты как для внутреннего рынка, так и на экспорт.

Да, соглашается правозащитник, как всегда, найдутся люди, которые будут обходить закон или нарушать его. Но для этого и существуют на наши налоги правоохранительные органы. Они обязаны пресекать нарушения и наказывать преступивших закон.

Завтра, 13 июля, в Верховной Раде Украины будут голосовать за законопроект № 5596 о легализации в стране медицинского каннабиса. Многие расценивают это как шаг вперед в эффективности лечения многих болезней.

Учитывая все аспекты такого непростого вопроса, как легализация медицинского каннабиса, Дмитрий Шерембей выразил надежду, что наши депутаты все-таки пройдут тест на цивилизованность, гуманность, приоритетность и нажмут правильную кнопку при голосовании.

В нашей стране почему-то утвердилось мнение, что каннабис — это зло и наркотическая зависимость. Хотя мировая практика уже доказала, что не все так однозначно. О том, что лечат каннабисом, читайте здесь.