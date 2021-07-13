В Израиле разрешили вакцинацию третьей дозой вакцины Pfizer против Covid-19 людей, имеющих ослабленный иммунитет.

Министерство здравоохранения Израиля рекомендует делать третью дозу вакцины через восемь недель после второй, говорится в сообщении.

Ранее министерство сообщило, что начиная с июня месяца, наблюдается снижение эффективности вакцины Pfizer против заражения Covid-19 до 64%. Все это происходит на фоне распространения в стране штамма коронавируса Дельта.

Однако Минздрав утверждает, что эффективность вакцины против тяжелого течения болезни и против госпитализации держится на уровне 93%.

Израиль провел одну из самых эффективных в мире кампаний по вакцинации против Covid-19. В результате количество ежедневных случаев снизилось еще в январе. Но из-за возникновения штамма Дельта и распространения его по миру количество больных стало расти.

Однако главный инфекционист США Энтони Фаучи сделал заявление о том, что пока нет необходимости в третьей дозе вакцины от Covid-19.

Ученые исследуют, какие вакцины могут побороть штамм Дельта и сколько доз нужно делать. Об этом подробнее читайте здесь.

Источник: Newsru.co.il.