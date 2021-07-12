Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что Германия передаст Украине 1,5 млн вакцины от коронавируса.

Об этом она заявила во время совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским.

— Украина и Германия хотят вместе преодолеть вызовы пандемии. Можем сегодня обещать Украине до 1,5 млн доз вакцины от коронавируса. Это очень важный шаг, — отметила она.

Однако Ангела Меркель не уточнила, вакцину какого производителя сможет получить Украина от Германии.

В целом Украина уже получила более 5,6 млн доз различных вакцин. Среди них 2,4 млн доз CoronaVac, около 1,7 млн доз Comirnaty, и почти 1,6 млн доз AstraZeneca различных производителей.

12 июля в Украину прибыли еще 500 тыс. доз вакцин CoronaVac производства Sinovac Biotech. В ближайшее время ожидают 1,23 млн доз CoronaVac и 256 тыс. доз Pfizer/BioNTech.