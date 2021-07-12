Карантин в Украине и мире — главные новости о коронавирусе за 12 июля 2021

Коронавирус продолжает распространяться по разным странам. По состоянию на 12 июля в мире зафиксировали 187,8 млн случаев Covid-19, из них умерло уже более 4 млн человек. В Украине же начали готовиться к потенциальной вспышке вируса из-за угрозы штамма Дельта. Хотя ситуация с заболеваемостью в стране стабильная.

Коронавирус в Украине

В Украине по состоянию на 12 июля подтвердили 174 случая коронавируса. Выздоровели за сутки-236 человек, а от осложнений, которые вызвала болезнь, умерло семь человек.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (24), Киевской (13) и Одесской (10) областях.

В то же время все области Украины остаются в зеленой зоне эпидемической опасности. Но в Украине начинают подготовку к новой потенциальной вспышке коронавируса через штамм Дельта. Его уже зафиксировали в Украине, поэтому власти опасаются ухудшения ситуации на фоне других стран, где ежедневно увеличивается количество больных.

Коронавирус в мире

Наибольшее количество новых случаев Covid-19 в мире зафиксировали за сутки в Индии (37 тыс.), Индонезии (36 тыс.) и Великобритании (31 тыс.). По количеству смертей за сутки в мировом рейтинге лидирует Индонезия, Россия и Индия.

В Европе активнее всего коронавирус распространяется в Великобритании, России и Нидерландах. Украина среди стран мира занимает 72 место по количеству новых инфицирований, среди стран Европы – 12 позицию.

Сразу два штамма в Таиланде и потенциальная вспышка в Украине: Covid-новости 12 июля / 2 фотографии

В Таиланде сразу у семи человек диагностировано заражение двумя штаммами коронавируса — Альфа и Дельта. По состоянию на 12 июля 2021 года в Таиланде зафиксировано почти 350 тыс. случаев заражения Covid-19.

Количество новых случаев коронавируса в Финляндии выросло вдвое: за последние две недели в стране зафиксировали 2 240 случаев, а перед этим было 1 093. Увеличение уровня заболеваемости связано с футбольными болельщиками, которые вернулись из Российской Федерации после посещения матчей чемпионата Евро-2020.

В Израиле разрешили вакцинировать третьей дозой вакцины Pfizer против коронавируса людей с ослабленным иммунитетом. Ее рекомендуют делать через восемь недель после получения второй дозы.

Старший министр Сингапура Тарман Шанмугаратнам заявил, что следующая глобальная пандемия может произойти в любой момент, поэтому мир должен готовиться к ней прямо сейчас. Страны мира должны использовать текущие усилия для борьбы с коронавирусом.