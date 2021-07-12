Вакцина против коронавируса Comirnaty производства компаний Pfizer/BioNTech теперь используют для проведения прививок в центрах массовой вакцинации во всех регионах Украины.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения. Препарат доступен для всех желающих получить прививку от Covid-19 с приоритетом для людей пожилого возраста и людей с сопутствующими заболеваниями.

В Минздраве добавили, что Украина должна получить еще около миллиона доз вакцины Pfizer/BioNTech до конца июля, поэтому в министерстве приняли решение сделать ее доступной для всех.

По состоянию на 12 июля страна уже получила свыше 5,6 млн доз различных вакцин, в том числе 2,4 млн доз CoronaVac, почти 1,7 млн доз Comirnaty, и почти 1,6 млн доз AstraZeneca разных производителей.

Сейчас в Украине работает до 2 тыс. пунктов вакцинации. Там используют препарат CoronaVac от Sinovac Biotech. Также в пунктах продолжают прививать второй дозой вакцины AstraZeneca тех, кто получил первую дозу этой вакцины. Мобильные группы уже используют вакцину Pfizer для прививки организованных коллективов.

По словам главного санитарного врача Игоря Кузина, все вакцины от коронавируса, которые использует Украина, одобрены для экстренного использования Всемирной организацией здравоохранения. Они являются безопасными, защищают от тяжелого течения и осложнений.

— Поэтому не медлите, помогите своим пожилым родственникам и знакомым записаться в удобных для них пунктов прививок и по возможности делайте прививку сами, пока до нас не добралась волна заболеваний на новый более опасный штамм коронавируса Дельта, — отметил он.

11 июля в центрах вакцинации города Чернигов впервые в Украине начали применять препарат Pfizer/BioNTech для массовой иммунизации населения. Пункты вакцинации работают в торговых центрах Чернигова с 10.00 до 16.00.