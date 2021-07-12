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Факты / Lifestyle / Здоровье
Ольга Тетеріна |

Вакцина Pfizer доступна для всех желающих в украинских центрах массовых прививок

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Вакцина против коронавируса Comirnaty производства компаний Pfizer/BioNTech теперь используют для проведения прививок в центрах массовой вакцинации во всех регионах Украины.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения. Препарат доступен для всех желающих получить прививку от Covid-19 с приоритетом для людей пожилого возраста и людей с сопутствующими заболеваниями.

В Минздраве добавили, что Украина должна получить еще около миллиона доз вакцины Pfizer/BioNTech до конца июля, поэтому в министерстве приняли решение сделать ее доступной для всех.

По состоянию на 12 июля страна уже получила свыше 5,6 млн доз различных вакцин, в том числе 2,4 млн доз CoronaVac, почти 1,7 млн доз Comirnaty, и почти 1,6 млн доз AstraZeneca разных производителей.

Сейчас в Украине работает до 2 тыс. пунктов вакцинации. Там используют препарат CoronaVac от Sinovac Biotech. Также в пунктах продолжают прививать второй дозой вакцины AstraZeneca тех, кто получил первую дозу этой вакцины. Мобильные группы уже используют вакцину Pfizer для прививки организованных коллективов.

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По словам главного санитарного врача Игоря Кузина, все вакцины от коронавируса, которые использует Украина, одобрены для экстренного использования Всемирной организацией здравоохранения. Они являются безопасными, защищают от тяжелого течения и осложнений.

— Поэтому не медлите, помогите своим пожилым родственникам и знакомым записаться в удобных для них пунктов прививок и по возможности делайте прививку сами, пока до нас не добралась волна заболеваний на новый более опасный штамм коронавируса Дельта, — отметил он.

11 июля в центрах вакцинации города Чернигов впервые в Украине начали применять препарат Pfizer/BioNTech для массовой иммунизации населения. Пункты вакцинации работают в торговых центрах Чернигова с 10.00 до 16.00.

Источник: Минздрав

Фото: УНИАН

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