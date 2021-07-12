Из-за пандемии коронавируса украинцы начали работать из дома, ограничивать свое передвижение и поэтому меньше двигаться. Это создает дополнительные риски для здоровья, ведь физически малоактивные люди уязвимы к ряду заболеваний, а также имеют больше шансов умереть в более молодом возрасте.

По информации Минздрава, у активных людей на треть меньше шансов преждевременно умереть по сравнению с теми, кто мало двигается. Кроме того, у них снижается риск падений, переломов, а также болезней сердца и инсульта, развития диабета II типа, рака легких, желудка, почек, кишечника, пищевода.

Однако для того, чтобы быть здоровым, не обязательно постоянно находиться в спортзале, достаточно будет 150 минут упражнений средней интенсивности в неделю. Важно, чтобы они были регулярными.

— Лучше разбить упражнения на пять дней продолжительностью по 30 минут. И минимум дважды в неделю заниматься силовыми упражнениями. Это могут быть упражнения с гантелями, отжимания от пола, планка, — рекомендует Минздрав.

Упражнения средней интенсивности можно комбинировать с бегом, активными занятиями в группах (фитнес, танцы).

Самыми активными должны быть дети, им рекомендуется ежедневно не менее часа заниматься упражнениями средней и высокой интенсивности.

Гражданам старшего возраста можно делать упражнения для улучшения равновесия, дополняют в ведомстве.

Особенно стоит обратить внимание на свой ритм жизни во время летних отпусков. Ведь более размеренный образ жизни, отсутствие режима питания и физической активности могут спровоцировать набор лишнего веса.