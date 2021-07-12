Светотерапия может помогать людям с депрессией и сезонным аффективным расстройством (SAD). И хотя сейчас в Украине долгий день и короткая ночь, но уже с приходом осени многие будут замечать ухудшение настроения из-за сокращения светового дня.

Согласно исследованиям швейцарских ученых, воздействие на человека света в определенное время суток может быть эффективно в лечение таких проблемам со здоровьем.

Они провели исследования на мышах и выявили, что такая терапия более эффективна утром, чем вечером.

Специалисты обнаружили, что воздействие светом за два часа до рассвета оказывает антидепрессивный эффект на животных.

При этом им пока не удалось полностью разгадать то, как это работает. Ученые заявляют, что импульс света активировал в мозге ген циркадных ритмов Period1, который влияет на настроение.

Но в другое время суток подобные изменения не наблюдались.

Исследователи планируют более детально определить механизм влияния света на организм и реакции, которые оно провоцирует. В дальнейшем эти исследования могут помочь в профилактике и лечении людей с депрессией и сезонным аффективным расстройством.

Источник: Sciencedaily