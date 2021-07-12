Группа ученых из Университета Майами пришла к выводу, что вакцинированные от гриппа могут быть частично защищены от некоторых тяжелых последствий Covid-19 и с меньшей вероятностью будут нуждаться в неотложной помощи.

— Мы обнаружили ассоциацию, которая, по-видимому, показывает, что вакцинация против гриппа предполагает некоторую защиту от тяжелого заболевания Covid-19, — отметил старший автор исследования, профессор клинической хирургии Девиндер Сингх.

Исследователи сравнили электронные медицинские карты почти 40 тыс. пациентов с Covid-19 из Великобритании, США и других стран, получивших прививки от гриппа, с Covid-пациентами, которые не были вакцинированы от гриппа. Пациенты в этих двух группах были близки по возрасту, полу, этнической принадлежности, проблемам со здоровьем, включая диабет и заболевания легких, а также таким факторам образа жизни, как диета и курение.

Согласно исследованию, невакцинированные от гриппа пациенты с Covid-19 имели на 45–58% больше шансов получить инсульт, примерно на 40% чаще тромбоз глубоких вен (ТГВ) и на 36–45% — сепсис. Кроме того, их чаще помещали в отделения интенсивной терапии и неотложной помощи.

— Очень важно подчеркнуть, что мы абсолютно рекомендуем вакцину от Covid-19 и никоим образом не предполагаем, что вакцина против гриппа является заменой надлежащей Covid-вакцинации, — сказал профессор Сингх.

По мнению ученых, вакцина против гриппа, скорее всего, неспецифично стимулирует иммунную систему, делая ее более сильной и выносливой.

Если результаты будут подкреплены дальнейшими исследованиями, они могут быть наиболее ценными для стран, где бремя гриппа и коронавируса вместе взятых угрожает перегрузить службы здравоохранения.