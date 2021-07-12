Сегодня, 12 июля, во Всемирный день бортпроводников гражданской авиации есть отличный повод мы не только сказать душевное спасибо нашим очаровательным, заботливым и отважным стюардессам и стюартам, но и разобраться наконец с причинами и способами лечения одной из, пожалуй, самых распространенных фобий современности – аэрофобией.

По данным статистики, страхом полета страдает около 15% населения Земли. Причем замечено, что аэрофобия проявляется у людей старше 25 лет. Так почему же одни боятся летать самолетами, а другие нет? Можно ли совладать с этим весьма дискомфортным беспокойством? С этими вопросами Факты ICTV обратились к кандидату психологических наук, психологу высшей категории Ирине Шевченко.

— Испытывать легкое волнение перед полетом – совершенно нормальное состояние. Это своего рода сигнал нашего инстинкта самосохранения. Другое дело, если боязнь полетов переходит в разряд панической, — отмечает Ирина Шевченко.

По словам психолога, аэрофобия представляет собой панический страх смерти во время гипотетического падения самолета, когда пассажир не силах хоть как-то повлиять на трагическое развитие событий. Аэрофобы не в состоянии адекватно воспринять информацию о том, что шансы погибнуть в автокатастрофе в сотни раз выше, чем в авиа. В ответ вы услышите примерно такое: а вот со мной это случится потому, что это – я.

Нередки случаи, утверждает Ирина Шевченко, когда аэрофобия находится в одном букете с акрофобией (боязнью высоты) и клаустрофобией (боязнью замкнутого пространства).

До и во время

Симптомы аэрофобии могут проявляться как во время полета, так и за несколько дней до него.

Во время полета аэрофоб начинает судорожно дышать, у него наблюдается тахикардия, повышенная потливость, тремор, бледность кожных покровов, частые позывы в туалет. А если воздушное судно вдруг попало в зону турбулетности, у страдальца вообще может случится приступ панической атаки.

За несколько дней до даты вылета аэрофобы, как правило, становятся раздражительными и нервными или, наоборот, уходят в себя и замыкаются. Они вновь и вновь пересматривают гибельную авиастатистику, порой накручивая себя тем самым до нервного срыва, когда могут наотрез отказаться лететь.

Как лечится аэрофобия

По словам Ирины Шевченко, человек, страдающий аэрофобией, может обратиться за помощью к психологу или психотерапевту. Есть также и терапевтический вариант с препаратами успокоительного свойства. Их спектр зависит от индивидуальных особенностей: кому-то поможет обычные валерьянка или пустырник, кому-то — старый добрый Аэрон, кому-то врач пропишет антигистаминные капсулы последнего поколения.

Сам себе психолог

Ирина Шевченко назвала пять способов самостоятельно справится с аэрофобией: