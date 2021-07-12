Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Lifestyle / Здоровье
Ольга Тетеріна |

Мир должен быть готов: следующая пандемия может произойти в любой момент

коронавірус

Следующая глобальная пандемия может произойти в любой момент, поэтому мир должен готовиться к ней прямо сейчас. Об этом заявил старший министр Сингапура Тарман Шанмугаратнам в эфире одного из телеканалов.

— У нас нет роскоши ждать, пока Covid-19 закончится, прежде чем мы начнем готовиться к следующей пандемии, потому что следующая пандемия может наступить в любое время, — сказал он.

Тарман является сопредседателем группы глобальных экспертов G-20. 9 июля они опубликовали отчет, где проанализировали меры по предотвращению возгораний и быстрому реагированию на любую будущую пандемию.

По словам министра, меры будут предусматривать лучшее и более надежное финансирование Всемирной организации здравоохранения. Также использование многосторонних институтов, таких как Всемирный банк и Международный валютный фонд, для помощи в финансировании борьбы с пандемией.

Он добавил, что сейчас страны мира должны использовать текущие усилия для борьбы с коронавирусом, а также для наращивания потенциала, необходимого для предотвращения следующей пандемии.

Читайте
Эта пандемия Covid-19 - не последняя, ученые уже знают, когда будет следующая

ВОЗ объявила вспышку коронавируса глобальной пандемией в марте 2020 года. По данным университета Джона Хопкинса, сейчас уже свыше 186 млн людей заразились Covid-19. Из-за этого вируса в мире умерло не менее 4 млн человек.

В Украине за все время пандемии обнаружили 2 241 217 случаев Covid-19. А от осложнений, которые вызвала болезнь, умерло 52 604 человека, а выздоровело — 2 177 529 украинцев. Подробнее о коронавирусе в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: CNBC

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка