Следующая глобальная пандемия может произойти в любой момент, поэтому мир должен готовиться к ней прямо сейчас. Об этом заявил старший министр Сингапура Тарман Шанмугаратнам в эфире одного из телеканалов.

— У нас нет роскоши ждать, пока Covid-19 закончится, прежде чем мы начнем готовиться к следующей пандемии, потому что следующая пандемия может наступить в любое время, — сказал он.

Тарман является сопредседателем группы глобальных экспертов G-20. 9 июля они опубликовали отчет, где проанализировали меры по предотвращению возгораний и быстрому реагированию на любую будущую пандемию.

По словам министра, меры будут предусматривать лучшее и более надежное финансирование Всемирной организации здравоохранения. Также использование многосторонних институтов, таких как Всемирный банк и Международный валютный фонд, для помощи в финансировании борьбы с пандемией.

Он добавил, что сейчас страны мира должны использовать текущие усилия для борьбы с коронавирусом, а также для наращивания потенциала, необходимого для предотвращения следующей пандемии.

ВОЗ объявила вспышку коронавируса глобальной пандемией в марте 2020 года. По данным университета Джона Хопкинса, сейчас уже свыше 186 млн людей заразились Covid-19. Из-за этого вируса в мире умерло не менее 4 млн человек.

В Украине за все время пандемии обнаружили 2 241 217 случаев Covid-19. А от осложнений, которые вызвала болезнь, умерло 52 604 человека, а выздоровело — 2 177 529 украинцев. Подробнее о коронавирусе в Украине читайте на Фактах ICTV.