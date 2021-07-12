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Факты / Lifestyle / Здоровье
Вікторія Яснопольська |

Симптомы коронавируса после Covid-вакцины и у непривитых – исследование

головная боль

Исходя из понимания, что вакцины против Covid-19 не являются 100-процентной гарантией от заражения опасной инфекцией, ученые из Великобритании провели широкомасштабное исследование с целью понять, как переносят болезнь люди, получившие одну, две, ни одной дозі Covid-вакцины.

В первые месяцы Covid-пандемии среди основных симптомов коронавируса называли кашель, ломоту в теле, температуру. Чуть позже к этим признакам добавили потерю обоняния и вкуса.

Но это было в довакцинальную эпоху. А как дела с Covid-симптоматикой обстоят сегодня?

В ходе научной работы наблюдались более 30 тыс. пациентов с коронавирусной инфекцией. Результаты исследования показали следующее.

Covid-симптомы после двух доз Covid-вакцины:

  • головная боль
  • насморк
  • чиханье
  • боль в горле
  • потеря обоняния

По мнению ученых, симптоматика – схожая с получившими одну дозу и с невакцинированными. Разница – в более спокойном и быстром течении болезни при отсутствии кашля и одышки.

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Covid-симптомы после одной дозы Covid-вакцины:

  • головная боль
  • насморк
  • боль в горле
  • чиханье
  • кашель

Присутствие кашля свидетельствует о более глубоком проникновении инфекции.

Covid-симптомы у невакцинированных против Covid-19:

  • головная боль
  • боль в горле
  • насморк
  • повышение температуры
  • постоянный кашель

Любопытно, что ни в одном из вариантов нет потери вкуса и обоняния. По мнению ученых, это признаки были характеры исключительно для первых разновидностей штаммов SARS-CoV-2.

Источник: GoinZoe

Фото: Depositphotos

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