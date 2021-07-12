В Киеве фиксируется снижение уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ.

По данным КГГА, он ниже эпидемического порога на 77,4%.

— В столице за 27-ю неделю 2021 года зарегистрировали 5 007 больных гриппом и ОРВИ, в том числе коронавирусом… Сейчас показатель заболеваемости составляет 169, — говорится в сообщении пресс-службы КГГА.

По сравнению с предыдущей неделей уровень заболеваемости снизился на 13,4%. Взрослого населения заболело значительно меньше — 2 242 человека (снижение на 29,5%). Однако среди детей это показатель вырос — 2 765 (рост на 5,9%).

В то же время среди школьников зарегистрировали 1 033 случая болезни (рост на 1,6%).

В больницы Киева госпитализировали 164 человека, из них — 47 детей.

В Киеве фиксируется и общее улучшение эпидситуации. В городе выявляют значительное меньшее количество новых больных коронавирусом. Однако столица продолжает находиться среди лидеров по темпам распространения вируса.

Только за последние сутки обнаружили 63 новых случая болезни. Три киевлянина умерли от осложнений, вызванных вирусом.

32 гражданам города удалось побороть коронавирус течение последних суток. Подробную статистику коронавируса в Киеве читайте на нашем сайте.