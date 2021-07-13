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Факты / Lifestyle / Здоровье
Лариса Божко |

Во Львове девочка проглотила батарейку, которая вызвала ожог пищевода

ребенок, больница, капельница

Врачи Львовской областной детской больницы ОХМАТДЕТ извлекли из пищевода 5-летнего ребенка из Стрыйского района батарейку размером с 25-копеечную монету.

Она успела вызвать отек и ожог пищевода. Девочка пробудет в больнице еще некоторое время. Врачи проследят, нет ли рубцов в пищеводе. Если они образуются, ребенка ждет долгое лечение.

Детский хирург Александр Колодий рассказал, что девочка сообщила родителям, что проглотила монетку. Но отек начал душить ребенка, и родители обратились за медицинской помощью. Бригада “скорой” посоветовала дать девочке обезболивающее. Утром ребенку стало плохо, и ее госпитализировали во Львов.

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Рентген показал, что в пищеводе посторонний предмет. Девочку прооперировали и извлекли батарейку. Слизистая была обожжена. Теперь врачи пытаются вывести ее из сна.

Еще три-четыре недели она будет под наблюдением врачей.

Сейчас на Львовщине фиксируется много случаев, когда дети глотают батарейки от игрушек или других приборов, канцелярские гвозди и магнитные шарики. Медики отмечают, что нужно больше внимания уделять ребенку и следить, что он тянет в рот.

Не во всех случаях эти предметы удается достать эндоскопом. Некоторым детям делают операцию через разрез брюшной полости.

Сейчас хирурги имеют возможность и опыт делать операции, которые еще недавно казались невероятными. Об этом подробнее читайте здесь.

Источник: Zaxid.net

Фото: Depositphotos

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