В Украину прибыли еще 500 тыс. доз вакцин CoronaVac производства Sinovac Biotech. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время селекторного совещания 12 июля.

— Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в Украину прибыло еще 500 тыс. доз вакцины CoronaVac, — отметила пресс-служба Офиса президента.

По словам министра, вскоре она будет распределена в регионы, в частности в самые отдаленные населенные пункты, чтобы прививать как можно больше людей.

В ближайшее время в целом ожидают на 1,23 млн доз CoronaVac и 256 тыс. доз Pfizer/BioNTech.

По состоянию на 12 июля страна уже получила свыше 5,6 млн доз различных вакцин, в том числе 2,4 млн доз CoronaVac, почти 1,7 млн доз Comirnaty, и почти 1,6 млн доз AstraZeneca разных производителей.

По словам главного санитарного врача Игоря Кузина, все вакцины от коронавируса, которые использует Украина, одобрены для экстренного использования Всемирной организацией здравоохранения. Они являются безопасными, защищают от тяжелого течения и осложнений.

С 12 июля все желающие смогут получить прививку вакциной от Covid-19 производства Pfizer/BioNTech. В Минздраве отметили, что Украина должна получить еще около миллиона доз вакцины Pfizer/BioNTech до конца июля, поэтому в министерстве приняли решение сделать ее доступной для всех.