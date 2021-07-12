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Факты / Lifestyle / Здоровье
Ольга Тетеріна |

Украина получила еще 500 тыс. доз вакцины CoronaVac — Ляшко

Вакцина від коронавірусу

В Украину прибыли еще 500 тыс. доз вакцин CoronaVac производства Sinovac Biotech. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время селекторного совещания 12 июля.

— Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в Украину прибыло еще 500 тыс. доз вакцины CoronaVac, — отметила пресс-служба Офиса президента.

По словам министра, вскоре она будет распределена в регионы, в частности в самые отдаленные населенные пункты, чтобы прививать как можно больше людей.

В ближайшее время в целом ожидают на 1,23 млн доз CoronaVac и 256 тыс. доз Pfizer/BioNTech.

По состоянию на 12 июля страна уже получила свыше 5,6 млн доз различных вакцин, в том числе 2,4 млн доз CoronaVac, почти 1,7 млн доз Comirnaty, и почти 1,6 млн доз AstraZeneca разных производителей.

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По словам главного санитарного врача Игоря Кузина, все вакцины от коронавируса, которые использует Украина, одобрены для экстренного использования Всемирной организацией здравоохранения. Они являются безопасными, защищают от тяжелого течения и осложнений.

С 12 июля все желающие смогут получить прививку вакциной от Covid-19 производства Pfizer/BioNTech. В Минздраве отметили, что Украина должна получить еще около миллиона доз вакцины Pfizer/BioNTech до конца июля, поэтому в министерстве приняли решение сделать ее доступной для всех.

Источник: Офис президента

Фото: Depositphotos

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