Как подготовиться к путешествию за границу во время Covid-19 — советы МИД

Лето — время отпусков, поэтому украинцы активно выбирают, куда бы поехать на отдых за границу. Однако пандемия коронавируса уже второй год вносит свои коррективы, и следует знать о новых требованиях пересечения границы и как подготовиться к путешествию.

В Министерстве иностранных дел дали ответы на наиболее распространенные вопросы относительно путешествий за границу в 2021 году.

Информация об условиях выезда

Узнать актуальную информацию о правилах въезда для граждан Украины в разные страны мира легко на портале МИД. На карте можно выбрать страну и посмотреть обновленные данные, касающиеся карантина и условий въезда.

В МИД рекомендуют пересматривать условия до начала поездки за границу, чтобы избежать осложнений на границе.

В министерстве отметили, что несмотря на запрет въезда в определенную страну, могут быть предусмотрены исключения для категорий граждан. Нет единого для всех стран списка исключений. Проверить категории граждан, которым, несмотря на запрет, можно попасть в конкретную страну, удобно на портале МИД в разделе Интерактивная карта мира. Там также можно выбрать страну и ознакомиться с деталями.

Общая информация о режиме въезда граждан Украины в страны мира размещена на веб-странице МИД.

Что делать, если правила пересечения границы изменятся

— Гражданин Украины ни на каких основаниях не может быть ограничен в праве на въезд в Украину, следовательно, имеет право вернуться на родину при любых обстоятельствах. В случае чрезвычайных ситуаций вы сможете обратиться на соответствующие горячие линии украинских посольств и консульств за рубежом, — говорят в МИД.

Также перед поездкой можно зарегистрироваться в системе ДРУГ, что поможет упростить связь с вами в случае кризисной ситуации.

Можно ли пересечь границу государства транзитом

В МИД объяснили, что в настоящее время порядок транзитного проезда по территории иностранного государства определяется карантинным законодательством соответствующей страны.

Поэтому следует проверять информацию об условиях въезда и транзитного проезда по иностранной территории на портале МИД. На онлайн-карте надо выбрать страну и опцию Режим временного транзита.

Covid-сертификаты и путешествия

Некоторые европейские страны начали вводить Covid-сертификаты для того, чтобы упростить процесс прохождения границ стран ЕС. Но также есть страны, в которых могут действовать другие условия въезда. Например, сдача ПЦР-теста, теста на антитела к SARSr-CoV. В то же время определенные страны либо вообще не разрешают въезд, либо требуют обязательное прохождение карантина после пересечения границы.

Условия въезда и Сovid-сертификаты: что надо знать о путешествиях за границу / 2 фотографии

Однако, если въезд граждан Украины в соответствующее государство возможен при условии предъявления международного свидетельства о вакцинации, данные о перечне признанных вакцин можно проверять на портале МИД. Ищите необходимую информацию в разделе Режим временного въезда для граждан Украины.

Вопрос условий пересечения границы, необходимых для этого документов и потенциальных мер тестирования и карантина относится к национальной компетенции государств-членов ЕС.

Covid-сертификаты в Украине

В Украине уже запустили бета-тестирование цифровых Covid-сертификатов в приложении Дія. Они будут двух видов: международный для путешествий (начнет действовать после завершения процедуры признания) и внутренний — для использования внутри страны, например, посещения массовых мероприятий.

В ближайшее время будет проведена оценка готовности к признанию наших сертификатов странами-членами ЕС, после чего состоится официальная оценка от специалистов Еврокомиссии и процесс заключения международных соглашений.

— Украина — одна из первых стран, которая начала коммуникацию со стороной ЕС по внедрению Covid-сертификатов. Параллельно МИД Украины в сотрудничестве с Минздравом и Минцифрой проводит переговоры в двустороннем порядке со странами о взаимном признании международных сертификатов, — добавили в МИД.

Пока в мире не существует единой системы по приему таких документов. С требованиями по форме Covid-сертификата для въезда в соответствующую страну можно уже сейчас ознакомиться на портале МИД. Для этого надо выбрать ту или иную страну на интерактивной карте и узнать детали.