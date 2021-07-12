В Израиле Верховный суд признал незаконным запрет для представителей ЛГТБ-сообщества становиться родителями путем суррогатного материнства.

Решение утвердили в воскресенье, 11 июля 2021 года. Согласно ему, в течение шести месяцев законодательный орган страны должен отменить правки.

— Мы не можем смириться с продолжающимся серьезным нарушением прав человека, существующим сейчас законодательством в сфере суррогатного материнства, — уточнила судья Эстер Хают.

Представители ЛГБТ-сообщества позитивно восприняли такое решение и оценили его как прорыв.

Иск об отмене запрета активисты подали около года назад. В Израиле однополым парам запрещалось прибегать к услугам суррогатных матерей, тогда как гетеросексуальные союзы и одинокие женщины имеют такое право.

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При этом до сих пор в Израиле невозможно заключить гомосексуальный союз, однако браки, если они зарегистрированы за границей, официально признаются.

В то же время в ряде стран мира продолжают происходить изменения, которые гарантируют защиту прав и свобод представителей ЛГБТ-сообщества. Однако есть и государства, где они, наоборот, ограничиваются.