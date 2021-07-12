В Украине подготовят медицинскую систему в связи с ростом заболеваемости коронавирусом из-за штамма Дельта. В стране будут ускорять темпы вакцинации от Covid-19.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время селекторного совещания 12 июля.

Он напомнил, что Совет национальной безопасности и обороны уже подтвердил наличие штамма коронавируса Дельта в Украине. Поэтому необходимо увеличивать количество тестирований на Covid-19 и совершенствовать лабораторно мощности, чтобы оперативно выявлять этот вариант.

— Правительство планирует активно работать в этом направлении следующие недели для того, чтобы скоординировать работу органов местной власти и подготовить медицинскую систему к потенциальному росту заболеваемости, — отметил Шмыгаль.

Премьер-министр добавил, что сейчас необходимо наращивать темпы вакцинации против коронавируса. По данным Минздрава, в Украине сделали почти 3,5 млн прививок от Covid-19. На прошлой неделе провели 563 тыс. прививок, что является самым большим недельным показателем с начала вакцинальной кампании.

За сутки, 11 июля, в Украине привились 26 356 человек. От начала вакцинальной кампании привито 2 311 692 человека, из них 2 311 690 человек получили первый укол, а 1 177 642 человека уже оба и считаются полностью иммунизированными.