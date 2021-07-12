В Украине на 12 июля 2021 года подтверждено 2 241 217 случаев коронавируса, за последние сутки — 174 новых больных.

Среди них — 16 детей и один медработник.

Всего в Украине от вируса умерли 52 604 человека, в течение последнего дня — семь.

В то же время за время пандемии выздороветь удалось 2 177 529 украинцам, за сутки — 236 гражданам.

С начала распространения вируса на территории страны провели 11 042 753 ПЦР-теста, за последние 24 часа — 9 606 анализов.

Коронавирус в регионах

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Днепропетровской (24), Киевской (13) и Одесской (10) областях.

Статистика:

Винницкая область — 7 случаев;

Волынская область — 1 случай;

Днепропетровская область — 24 случая;

Донецкая область — 1 случай;

Житомирская область — 5 случаев;

Запорожская область — 3 случая;

Киевская область — 13 случаев;

Кировоградская область — 2 случая;

Луганская область — 1 случай;

Львовская область — 4 случая;

Николаевская область — 7 случаев;

Одесская область — 10 случаев;

Полтавская область — 1 случай;

Ровенская область — 1 случай;

Сумская область — 5 случаев;

Тернопольская область — 6 случаев;

Харьковская область — 9 случаев;

Херсонская область — 4 случая;

Хмельницкая область — 2 случая;

Черкасская область — 3 случая;

Черновицкая область — 2 случая.

Статистика коронавируса

11 июля 2021 года в Украине выявили 290 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Среди них — 23 ребенка и семь медиков. Подробнее о коронавирусе в Украине читайте на нашем сайте.