В Украине на 12 июля 2021 года подтверждено 2 241 217 случаев коронавируса, за последние сутки — 174 новых больных.
Среди них — 16 детей и один медработник.
Всего в Украине от вируса умерли 52 604 человека, в течение последнего дня — семь.
В то же время за время пандемии выздороветь удалось 2 177 529 украинцам, за сутки — 236 гражданам.
С начала распространения вируса на территории страны провели 11 042 753 ПЦР-теста, за последние 24 часа — 9 606 анализов.
Коронавирус в регионах
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Днепропетровской (24), Киевской (13) и Одесской (10) областях.
Статистика:
- Винницкая область — 7 случаев;
- Волынская область — 1 случай;
- Днепропетровская область — 24 случая;
- Донецкая область — 1 случай;
- Житомирская область — 5 случаев;
- Запорожская область — 3 случая;
- Киевская область — 13 случаев;
- Кировоградская область — 2 случая;
- Луганская область — 1 случай;
- Львовская область — 4 случая;
- Николаевская область — 7 случаев;
- Одесская область — 10 случаев;
- Полтавская область — 1 случай;
- Ровенская область — 1 случай;
- Сумская область — 5 случаев;
- Тернопольская область — 6 случаев;
- Харьковская область — 9 случаев;
- Херсонская область — 4 случая;
- Хмельницкая область — 2 случая;
- Черкасская область — 3 случая;
- Черновицкая область — 2 случая.
Статистика коронавируса
11 июля 2021 года в Украине выявили 290 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Среди них — 23 ребенка и семь медиков. Подробнее о коронавирусе в Украине читайте на нашем сайте.