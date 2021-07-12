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Людмила Грубник |

В Украине за сутки выявили 174 случая Covid-19

коронавірус

В Украине на 12 июля 2021 года подтверждено 2 241 217 случаев коронавируса, за последние сутки — 174 новых больных.

Среди них — 16 детей и один медработник.

Всего в Украине от вируса умерли 52 604 человека, в течение последнего дня — семь.

В то же время  за время пандемии выздороветь удалось 2 177 529 украинцам, за сутки — 236 гражданам.

С начала распространения вируса на территории страны провели 11 042 753 ПЦР-теста, за последние 24 часа — 9 606 анализов.

Коронавирус в регионах

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Днепропетровской (24), Киевской (13) и Одесской (10) областях.

Статистика:

  • Винницкая область — 7 случаев;
  • Волынская область — 1 случай;
  • Днепропетровская область — 24 случая;
  • Донецкая область — 1 случай;
  • Житомирская область — 5 случаев;
  • Запорожская область — 3 случая;
  • Киевская область — 13 случаев;
  • Кировоградская область — 2 случая;
  • Луганская область — 1 случай;
  • Львовская область — 4 случая;
  • Николаевская область — 7 случаев;
  • Одесская область — 10 случаев;
  • Полтавская область — 1 случай;
  • Ровенская область — 1 случай;
  • Сумская область — 5 случаев;
  • Тернопольская область — 6 случаев;
  • Харьковская область — 9 случаев;
  • Херсонская область — 4 случая;
  • Хмельницкая область — 2 случая;
  • Черкасская область — 3 случая;
  • Черновицкая область — 2 случая.
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Статистика коронавируса

11 июля 2021 года в Украине выявили 290 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Среди них — 23 ребенка и семь медиков. Подробнее о коронавирусе в Украине читайте на нашем сайте.

Источник: Минздрав

Фото: Depositphotos

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