Укусила змея: первая помощь и что нельзя делать

Летом в Украине возрастает риск пострадать от укуса змеи. Это грозит не только здоровью, но и жизни человека, поэтому важна правильная и своевременная первая помощь.
В Национальной службе здоровья Украины рассказали, что нужно делать при укусе змеи.
Украинцам советуют сразу обращаться к врачу: позвонить по номеру 103 или самостоятельно отвезти пострадавшего в больницу. Только специалист сможет предоставить профессиональную помощь, подобрать и применить противоядие.
В то же время если госпитализация занимает определенное время, стоит самостоятельно оказать первую помощь.
Первая помощь при укусе змеи:
- обеспечить покой пострадавшему и минимизировать движения;
- давать пить много жидкости;
- освободить пораженный участок от одежды или обуви;
- конечность надо зафиксировать с помощью импровизированной шины;
- стоит приложить к ране лед, завернутый в ткань;
- продезинфицировать рану, наложить стерильную повязку.
Что нельзя делать при укусе змеи:
- разрезать или повреждать иным образом рану;
- накладывать жгут;
- высасывать яд;
- давать пострадавшему алкоголь.
Во время куса змеи жизненно важно время доставки в больницу и оказания первой помощи, поэтому не стоит медлить, действовать уверенно и решительно.
Источник: Национальная служба здоровья Украины