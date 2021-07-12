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Факты / Lifestyle / Здоровье
Абрамова Юлія |

ВОЗ сделала заявление о ревакцинации от коронавируса

ВООЗ

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что пока недостаточно данных о том, будет ли полезной бустерная доза вакцины для поддержки защиты от коронавируса.

Такое заявление сделали в организации после того, как в компании Pfizer сообщили, что иммунитет человека начинает ослабевать через 6 месяцев после вакцинации.

— Мы не знаем, будут ли нужны бустерные вакцины для поддержки защиты от коронавируса, пока не соберем дополнительные данные, но этот вопрос рассматривают исследователи, — заявили в ВОЗ.

При этом отметили, что пока есть скудные данные о том, как долго сохранится защита от текущих антикоронавирусных вакцин, а также будет ли полезной дополнительная бустерная доза и для кого.

Главный научный сотрудник компании Pfizer Микаэль Долстен заявил, первые данные их исследований свидетельствуют о том, что якобы третья доза вакцины приводит к повышению уровня антител до 10 раз по сравнению со второй дозой. Это позволяет предположить, что третья порция вакцины обеспечит надежную защиту.

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Следующая глобальная пандемия может произойти в любой момент, поэтому мир должен готовиться к ней прямо сейчас. Об этом заявил старший министр Сингапура Тарман Шанмугаратнам.

Источник: The Guardian

Фото: Depositphotos

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