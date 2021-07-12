Конкретное полицейское действие, арест или стрельба, оказывает немедленное и прямое воздействие на вовлеченных в него лиц. Но насколько далеко и широко отголоски этого действия распространяются в обществе?

— Поскольку правоохранительные органы напрямую взаимодействуют с большим количеством людей, работа полиции может быть заметным, но не совсем понятным фактором, влияющим на здоровье населения, — пишут авторы нового исследования, американские ученые, изучающие эти вопросы.

По их мнению, понимание того, как правоохранительные органы влияют на психическое, физическое, социальное и структурное здоровье и благополучие сообщества, является сложной задачей, требующей участия многих академических и исследовательских дисциплин, таких как криминология, социология, психология и общественное здравоохранение.

Ученые намеревались создать концептуальную модель, отражающую сложные отношения между полицейской деятельностью и здоровьем населения, и собрали для сотрудничества междисциплинарную команду исследователей.

Среди множества примеров, рассмотренных в новой модели, исследователи также показывают циклический характер полицейской деятельности и здоровья населения.

Они, к примеру, отмечают, что полицейские силы, как правило, группируются в неблагополучных сообществах, и насыщение этих сообществ агрессивной тактикой может привести к более концентрированной преступности. Здесь следует понять, стали ли действия полиции причиной увеличения преступности в районе, или же эти действия были ответом на преступление. Цель модели — уловить эти сложные двунаправленные отношения.

В исследовании также указывается, что физическая травма и смерть в результате действий полиции могут быть проблемой для психического здоровья общества в целом.

По мнению авторов, разработанная ими модель подчеркивает важность реформирования полицейской практики, эффективно способствует благополучию населения на всех уровнях.