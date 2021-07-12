В Таиланде сразу у семи человек диагностировано заражение двумя штаммами коронавируса – Альфа и Дельта. Об этом сообщило министерство здравоохранения Таиланда.

— В настоящее время жизни заболевших ничего не угрожает, однако увеличение количества случаев смешанной инфекции может привести к образованию нового гибрида Covid-19, — выразил опасения глава Департамента медицинских наук Супакит Сирилак.

Как стало известно, все семеро пациентов инфекционного отделения местной больницы являются сотрудниками большой строительной площадки, расположенной в Бангкоке.

Именно здесь в свое время было зарегистрировано заражение Covid-инфекцией у более 1 700 работников. Причем, почти 25 процентов из них, как показали результаты лабораторных исследований, были инфицированы Covid-штаммом Альфа, остальные — Covid-штаммом Дельта.

На 12 июля 2021 года в Таиланде зафиксировано почти 350 тыс. случаев заражения Covid-19.

За последние сутки число инфицированных выросло на 8 656 человек.

Общее число смертей от коронавирусной инфекции в Таиланде составляет около 3 тыс. человек. Сегодня, 12 июля, зафиксировано 80 летальных исходов.

В активной фазе болезни находятся более 90 тыс. человек, из них почти 3 тыс. в критическом состоянии.

Источник: Bangkok Post