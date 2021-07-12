В Финляндии количество новых случаев коронавируса выросло вдвое: за последние две недели в стране зафиксировали 2 240 случаев, а перед этим было 1 093.

Увеличение уровня заболеваемости связано с футбольными болельщиками, которые вернулись из Российской Федерации после посещения матчей чемпионата Евро-2020.

Об этом сообщили в Финском институте здравоохранения и социального обеспечения. По их данным, случаи заражения Covid-19 за рубежом стабилизировались, но остаются значительными.

В период с 21 по 27 июня 50% случаев были зарегистрированы за рубежом. А с 28 июня до 4 июля количество таких случаев составило 24%.

Из-за появления и распространения новых штаммов коронавируса и значительного ухудшения ситуации с коронавирусом в России, в институте советуют избегать любых поездок в эту страну.

— Во время всех поездок стоит быть осторожными, следить за развитием эпидемии в странах со значительным количеством больных и соблюдать рекомендации властей во время возвращения домой, — отметили в институте.

В то же время с 12 июля правительство страны ослабляет правила въезда в страну из государств с низким уровнем заболеваемости коронавирусом. Туристы смогут беспрепятственно приезжать в Финляндию из стран, в которых уровень заболеваемости за последние две недели не превышал 10 случаев на 100 тыс. человек, вместо нынешних 25 случаев.

Несколько десятков финнов отправились в Санкт-Петербург (Россия) на матчи Евро-2020. После поездки большинство футбольных фанатов получили положительный результат Covid-теста. 24 июня в стране выявили 80 случаев коронавируса среди путешественников.

Источник: Финский институт здравоохранения и социального обеспечения