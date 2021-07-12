Пандемия коронавируса в значительной степени изменила жизнь украинцев, заставив жить в другом ритме. Украинская исследовательская компания Gradus Research опросила граждан и выяснила, какие изменения произошли в жизни жителей страны.

Изменения после пандемии коронавируса

Больше экономии

Сокращение дохода на 46% спровоцировало то, что граждане, действительно, стали больше экономить и выбирать более дешевые товары и акционные предложения.

Время возле ТВ

Согласно результатам исследования, во время карантина 30% людей отметили, что стали чаще смотреть киносериалы, а 21% опрошенных — больше времени проводили возле ТВ.

Социальная дистанция

— Только 19% украинцев до пандемии избегали физических контактов, во время карантинов эта цифра достигала 27%. Однако после окончания пандемии 16% намерены отказаться от социального дистанцирования, — говорится в результатах исследования.

Работа удаленно

Лишь 17% во время пандемии начали работать дистанционно. Вместе с тем до коронавируса в таком режиме жили 10% граждан.

Покупки в сети

Во время пандемии коронавируса четверть украинцев начали покупать товары в интернете чаще.

Исследование провела компания Gradus Research 21 мая 2021 года. Размер выборки: 1 000 респондентов, жители страны от 18 до 60 лет. Метод: самозаполнение анкеты в мобильном приложении gradus.app.

Источник: Gradus Research