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Людмила Грубник |

Привычка экономить и покупать онлайн: как пандемия Covid-19 изменила жизнь украинцев

коронавірус, карантин, дистанція

Пандемия коронавируса в значительной степени изменила жизнь украинцев, заставив жить в другом ритме. Украинская исследовательская компания Gradus Research опросила граждан и выяснила, какие изменения произошли в жизни жителей страны.

Изменения после пандемии коронавируса

  • Больше экономии

Сокращение дохода на 46% спровоцировало то, что граждане, действительно, стали больше экономить и выбирать более дешевые товары и акционные предложения.

  • Время возле ТВ

Согласно результатам исследования, во время карантина 30% людей отметили, что стали чаще смотреть киносериалы, а 21% опрошенных — больше времени проводили возле ТВ.

  • Социальная дистанция

— Только 19% украинцев до пандемии избегали физических контактов, во время карантинов эта цифра достигала 27%. Однако после окончания пандемии 16% намерены отказаться от социального дистанцирования, — говорится в результатах исследования.

  • Работа удаленно

Лишь 17% во время пандемии начали работать дистанционно. Вместе с тем до коронавируса в таком режиме жили 10% граждан.

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  • Покупки в сети

Во время пандемии коронавируса четверть украинцев начали покупать товары в интернете чаще.

Исследование провела компания Gradus Research 21 мая 2021 года. Размер выборки: 1 000 респондентов, жители страны от 18 до 60 лет. Метод: самозаполнение анкеты в мобильном приложении gradus.app.

Источник: Gradus Research

Фото: Depositphotos

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