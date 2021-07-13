Возле здания Верховной Рады состоялась акция Остановите нашу боль: сейчас у нас есть только Потерпин. Больные, нуждающиеся в препаратах от хронической боли, народные депутаты и случайные неравнодушные прохожие призвали парламент проголосовать за легализацию медицинского каннабиса.

В руках участники акции держали плакаты: Медканнабис — лекарство, Голосуйте 5596, Мне нужен медканнабис, а не Потерпин, Сколько еще терпеть. Они призвали парламентариев проголосовать за законопроект №5596 О внесении изменений в некоторые законодательные акты по регулированию обращения конопли в медицинских целях, научной и научно-технической деятельности.

Проектом закона предусмотрена легализация медицинского каннабиса. Председатель Комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, один из авторов законопроекта Михаил Радуцкий утверждает, что в случае принятия законопроекта цена на лекарства из каннабиса снизится до $10-12. Это в 10 раз меньше их стоимости на черном рынке.

Согласно закону, лекарства на основе медицинского каннабиса можно будет получить только по электронному рецепту, а каждый куст каннабиса будет под видеонаблюдением.

Первый заместитель председателя фракции Слуга народа Александр Корниенко сказал, что около 200 народных депутатов от СН готовы поддержать законопроект о легализации медицинского каннабиса.

В препаратах из медицинского каннабиса нуждаются дети с тяжелой эпилепсией, солдаты, страдающие посттравматическим синдромом, онкобольные и еще много других пациентов. Об этом подробнее читайте здесь.